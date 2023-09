Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat Pedals: Kahanga-hangang Hawak at Katatagan sa Abot-kayang Presyo

Ang mga flat pedal ng Crankbrothers Stamp 1 V2 ay isang muling idinisenyong bersyon ng sikat na hanay ng Stamp. Ang mga composite-body pedal na ito ay nag-aalok ng mahusay na grip at stability, na ginagawa itong isang nangungunang pagpipilian para sa mga mountain bike riders.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng Stamp 1 V2 pedals ay ang kanilang sapat na pagkakahawak, salamat sa mga naaalis na metal pin. Ang mga pedal ay mayroon ding maliliit at malalaking sukat, na tumutugon sa mga sakay na may mga paa mula EU35 hanggang EU49.

May sukat na 109x109mm sa kanilang pinakamalalaking mga punto, ang Stamp 1 V2 pedals ay may simetriko na plataporma na may kaunting concavity sa panlabas na gilid. Ang mga pedal ay umiikot sa isang forged chromoly steel spindle at nagtatampok ng dalawang IGUS bushings para sa maayos na operasyon.

May 10 naaalis na pin sa bawat gilid, na nakausli ng 5mm mula sa katawan ng pedal, ang Stamp 1 V2 pedal ay nag-aalok ng nako-customize na traksyon. Ang tapered at chamfered na mga gilid ng mga pedal ay nakakatulong upang mapalihis ang mga epekto at mapabuti ang tibay.

Ang mga pedal ng Stamp 1 V2 ay ganap ding nagagamit at nagagawang muli, na ginagawang madali ang pagpapanatili. Bagama't wala silang grease port tulad ng higher-end na Stamp 7, madali pa rin silang mapanatili para sa pangmatagalang pagganap.

Ang mga pedal na ito ay sakop ng limang taong warranty ng Crankbrothers at available sa limang magkakaibang kulay. Ang itim, malaking sukat na sample ng pagsubok ay tumitimbang ng 350g bawat pares, na ginagawang magaan ang mga ito nang hindi sinasakripisyo ang tibay.

Sa pangkalahatan, ang mga flat pedal ng Crankbrothers Stamp 1 V2 ay nag-aalok ng kahanga-hangang pagkakahawak at katatagan sa abot-kayang presyo. Baguhan ka man o batikang rider, ang mga pedal na ito ay isang magandang pagpipilian para sa iyong mountain bike.

