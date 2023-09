Pakikitungo sa Maingay na Kapitbahay: Ano ang Magagawa Mong Legal?

By

Ang paninirahan sa tabi ng mga kapitbahay na sumasailalim sa malawakang pagsasaayos sa kanilang mga gusali sa sakahan ay maaaring makagambala at magdulot ng mga isyu sa kalusugan para sa iyong pamilya. Ang patuloy na ingay at kaguluhan ay maaaring maging isang istorbo, lalo na kung mayroon kang maliliit na bata at sinusubukan mong tamasahin ang magandang panahon sa labas.

Mahalagang tugunan ang sitwasyon habang pinapanatili ang mabuting relasyon sa iyong mga kapitbahay. Ang isang legal na opsyon na mayroon ka ay umasa sa batas ng Panggulo, na tumutukoy sa anumang pagkilos o pagkukulang na hindi makatwiran na nakakasagabal sa mga karapatan ng ibang tao na nauugnay sa pagtatamasa ng kanilang ari-arian. Susuriin ng hukuman kung malaki ang panghihimasok at tutukuyin kung ano ang makatwirang asahan sa pagitan ng magkapitbahay.

Sa pagtatasa ng reklamo sa istorbo, ang mga lokal na kondisyon ay isinasaalang-alang. Ang antas ng ingay na maaaring ituring na makatwiran sa isang sentro ng lungsod ay naiiba sa antas ng ingay sa mga suburb o kanayunan. Sa kasamaang palad, walang tiyak na kahulugan ng ingay na katumbas ng istorbo, ngunit ang Environmental Protection Agency Act 1992 ay nagsasaad na ang ingay ay nagiging istorbo kapag ito ay "napakalakas, napakalakas, napakaulit, ng ganoong tagal o pitch o nagaganap sa gayong mga oras. upang magbigay ng makatwirang dahilan para sa inis.”

Ang tagal ng panghihimasok ay isa ring salik na isinasaalang-alang ng mga korte. Sa pangkalahatan, habang tumatagal ang panghihimasok, mas malamang na ito ay ituring na hindi makatwiran. Ang pag-iingat ng isang talaan kung kailan nangyari ang ingay at kung paano ito nakaapekto maaari mong palakasin ang iyong kaso.

Bukod pa rito, maaari mong suriin online upang makita kung nakakuha ang iyong mga kapitbahay ng pahintulot sa pagpaplano para sa kanilang mga pagsasaayos. Kadalasang kasama sa pahintulot sa pagpaplano ang mga kundisyon tungkol sa ingay at mga oras ng pagtatayo. Ang mga hindi awtorisadong pagpapaunlad, ang mga ginawa nang walang pahintulot sa pagpaplano, ay maaaring sumailalim sa mga aksyon sa pagpapatupad ng awtoridad sa pagpaplano, tulad ng pag-aatas sa pagtanggal o pagbabago ng istraktura.

Bago gumawa ng anumang legal na aksyon, ipinapayong lumapit sa iyong kapitbahay at subukang humanap ng resolusyon nang maayos. Ang malinaw na komunikasyon at pag-unawa ay kadalasang maaaring humantong sa isang kasiya-siyang resulta para sa parehong partido.

Pinagmulan: Stephen Coppinger, Solicitor sa Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork