Coaching Real Leaders: New Season Premieres sa Setyembre 18

Ang executive coach na si Muriel Wilkins ay bumalik na may kasamang bagong season ng kanyang podcast, Coaching Real Leaders. Sa season na ito, sinisiyasat ni Wilkins ang mga hamon na kinakaharap ng mga unang beses na manager, mid-level na lider, at executive habang nag-navigate sila sa kanilang mga karera.

Sa buong podcast, nakikibahagi si Wilkins sa mga pag-uusap sa pagtuturo na tumutugon sa mga mahahalagang tanong sa karera. Ang ilan sa mga paksang sakop ay kinabibilangan ng pagtukoy kung ang isang pansamantalang tungkulin ay dapat maging permanente, pagsusuri sa pag-unlad ng karera ng isang tao, at pagbuo ng mga epektibong relasyon sa mga kasamahan at superyor.

Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tapat na sesyon ng coaching na ito, ang mga tagapakinig ay makakakuha ng mga hindi inaasahang insight tungkol sa kanilang sarili at makatuklas ng mga naaaksyunan na hakbang upang sumulong sa kanilang sariling mga karera. Ang Wilkins ay nagbibigay ng patnubay at suporta sa bawat pinuno, tinutulungan silang malampasan ang mga hadlang at makamit ang kanilang mga layunin.

Nagbabalik ang Coaching Real Leaders para sa ikaanim na season nito sa Setyembre. Ang bawat episode ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang matuto mula sa real-world coaching scenario. Kung ikaw man ay isang unang beses na manager na naghahanap ng gabay o isang executive na naghahanap ng mga bagong diskarte, ang podcast na ito ay isang mahalagang mapagkukunan.

Huwag palampasin ang isang episode ng Coaching Real Leaders. Mag-subscribe ngayon sa Apple Podcasts, Spotify, o sa iyong gustong podcast platform para manatiling updated sa mga pinakabagong insight mula kay Muriel Wilkins.

