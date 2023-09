Inilunsad ng Codezero ang Pampublikong Beta ng Flagship na Produkto, Pinapabilis ang Pag-develop ng Software

Ang Codezero, isang cloud native software development company, ay nag-anunsyo ng pampublikong beta release ng flagship na produkto nito sa panahon ng Civo Navigate Europe conference sa London. Ang 2.0 na bersyon ng tool na ito ay naglalayong baguhin ang proseso ng pag-develop ng software, na nagbibigay-daan sa mas mabilis at mas mataas na kalidad na code na may mas kaunting mga bug at paglabag.

Binuo ni Narayan Sainaney, isang dating empleyado ng Microsoft, ang Codezero ay nag-aalok sa mga user ng kakayahang mabilis na paikutin ang isang Kubernetes cluster sa ilalim ng siyamnapung segundo. Nagbibigay din ito ng mga simulate na collaborative na kapaligiran para sa pag-debug at pagsubok, na nagpapakilala ng mga bagong antas ng visibility at pakikipag-ugnayan sa tinatawag ng kumpanya na "Omni-Dev."

Ang diskarte na ito ay kumakatawan sa isang paradigm shift sa software development at nakakuha ng suporta mula sa mga lider ng industriya gaya nina Nick Caldwell, dating GM ng Twitter, at Marty Weiner, dating CTO ng Reddit.

Si Reed Clayton, co-founder at CEO ng Codezero, ay nagpahayag ng kanyang pananabik tungkol sa pagbabago sa paraan ng paggana ng cloud native software development community. Binigyang-diin niya na ang tool ay nagbibigay-daan sa malalaking koponan na magtulungan nang mahusay, na nagbibigay-daan para sa mabilis na pagsulat, pagsubok, at pag-deploy ng code.

Itinampok ng co-founder at CTO na si Narayan Sainaney kung paano makabuluhang pinahusay ng mga tool ng Codezero ang produktibidad ng developer, na nagbibigay-daan sa mga kumpanya na mag-deploy ng mga produkto nang mas mabilis at may mas kaunting mga bug at paglabag sa seguridad. Ipinahayag niya ang pag-asam ng kumpanya para sa mga developer na sumali sa pampublikong beta at makaranas ng bagong realidad ng pag-unlad.

Sa panahon ng Civo Navigate Europe conference, nagkaroon ng pagkakataon ang mga dumalo na subukan mismo ang solusyon ng Codezero sa isang live na workshop. Binigyang-diin ni Mark Boost, Civo CEO, ang ibinahaging misyon ng Codezero at Civo na maghatid ng mga karanasang nangunguna sa merkado para sa mga developer. Sinabi niya na ang tooling ng Codezero, kapag pinagsama sa mababang gastos, mataas na pagganap ng cloud service ng Civo, ay nagbibigay-daan sa mga developer na tumuon sa paghahatid ng pambihirang software nang walang hadlang ng mahal at hindi mapagkakatiwalaang imprastraktura.

Sa buod, ang pampublikong beta release ng Codezero ay nagpapahiwatig ng isang pagbabagong sandali sa pagbuo ng software. Ang kanilang Omniscient Dev tooling ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga developer na magtrabaho nang magkakasama sa isang simulate na kapaligiran, na makabuluhang binabawasan ang oras na kinakailangan para sa pagsubok at pag-debug habang pinapahusay ang kalidad ng code. Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga lider ng industriya at positibong feedback mula sa mga dumalo sa Civo Navigate Europe conference, ang Codezero ay nakahanda na baguhin ang proseso ng software development.

Pinagmumulan:

– Website ng Codezero

– Kumperensya ng Civo Navigate Europe