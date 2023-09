Ang Kahanga-hangang Scale ng mga Lungsod: Skylines 2

Sa isang kamakailang demo session sa Gamescom, ang paparating na larong Cities: Skylines 2 ay humanga sa mga manlalaro sa malalawak nitong playable space. Ang mga mapa sa laro ay humigit-kumulang 5 beses na mas malaki kaysa sa mga nasa orihinal na Cities: Skylines. Ang napakalawak na saklaw ng mga puwang na ito ay naging maliwanag habang ang mga manlalaro ay nag-zoom out at napagtanto na ang camera ay nagpatuloy lamang at tumatakbo.

Sa panahon ng demo, inilagay ang manlalaro sa isang magandang fjord na mapa na may katamtamang hanay ng klima. Itinuro ng tutorial ang mga pangunahing kaalaman sa paglalagay ng kalsada, mga koneksyon sa tubig at kuryente, at zoning para sa mga residential, industrial, at commercial na mga lugar. Gayunpaman, minamaliit ng manlalaro ang laki ng lugar na puwedeng laruin at hindi sinasadyang itinuon ang kanilang mga gusali sa isang maliit na bahagi ng mapa. Noong kinailangan nilang gumawa ng isang tubo ng dumi sa alkantarilya na tumakbo palabas sa dagat, napagtanto nila ang sukat ng mapa habang ang tubo ay umaabot nang milya-milya.

Binigyang-diin ng karanasan ang inisyal na “hindi kapani-paniwalang maliit na bayan na pag-iisip” ng manlalaro. Ang pagsasakatuparan ng kalawakan ng puwedeng laruin na espasyo ay parehong napakalaki at kapana-panabik. Nagbigay ang tutorial ng mga intuitive na menu upang maitama ang anumang mga isyu, tulad ng mga alalahanin ng mga residente tungkol sa kakulangan ng malapit na ospital at polusyon mula sa isang power station.

Sa kabila ng mga unang pagkakamali, natagpuan ng manlalaro na ang laro ay kasiya-siya at kasiya-siya. Ang panonood ng mga gusali ay umakyat at gumagamit ng mga intuitive na menu upang matugunan ang mga isyu na lumikha ng isang pakiramdam ng tagumpay. Habang inaabangan ng manlalaro ang buong Cities: Skylines 2, kinikilala nila ang pangangailangang matuto pa tungkol sa pagpaplano ng lungsod at pamamahala ng badyet.

Sa pangkalahatan, nangangako ang Cities: Skylines 2 na mag-aalok sa mga manlalaro ng immersive at malawak na karanasan, na may mga mapa na nagbibigay-daan para sa grand-scale city-building at madiskarteng paggawa ng desisyon.

