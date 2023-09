Pinahusay na Ligtas na Pagba-browse ng Google: Isang Mabisang Depensa Laban sa Mga Pag-atake sa Phishing

By

Ipinakilala ng Google ang isang bagong feature sa Chrome browser nito na naglalayong magbigay sa mga user ng mas epektibong proteksyon laban sa mga pag-atake ng phishing. Ang mga kampanya sa phishing, na kinasasangkutan ng mga mapanlinlang na website o email na nagpapanggap bilang mga lehitimong mapagkukunan, ay nagdulot ng malaking pinsala sa pamamagitan ng pagkahawa sa mga device ng mga virus at humahantong sa mga pagkalugi sa pananalapi sa pamamagitan ng mga scam. Sa paglulunsad ng Pinahusay na Ligtas na Pagba-browse, umaasa ang Google na tulungan ang mga user na maiwasang mabiktima ng mga naturang pag-atake.

Ang Pinahusay na Ligtas na Pagba-browse, na dating opsyonal na feature, ay magiging default na setting para sa mga user ng Chrome bilang bahagi ng pag-update ng ika-15 anibersaryo ng browser. Sinusuri ng tampok na ito ang mga URL ng mga website laban sa isang patuloy na ina-update na listahan ng mga nakakahamak na site na nakaimbak sa mga cloud server ng Google nang real time. Kung may nakitang tugma, maharangan ang website at may ipapakitang babala sa user.

Pinapalitan ng update na ito ang lumang feature ng proteksyon sa phishing ng Google na tinatawag na Safe Browsing, na nag-imbak ng listahan ng mga nakakahamak na website nang lokal sa computer ng user. Gayunpaman, may mga limitasyon ang diskarteng ito dahil hindi nito matukoy ang mga website ng phishing na inilunsad pagkatapos ng huling update. Tinutugunan ito ng Pinahusay na Ligtas na Pagba-browse sa pamamagitan ng pag-asa sa mga cloud server ng Google para sa napapanahong proteksyon.

Sa pamamagitan ng paghinto sa lumang feature na Safe Browsing at gawing default na setting ang Pinahusay na Ligtas na Pagba-browse, nilalayon ng Google na bawasan ang bilang ng mga hindi natukoy na pagsubok sa phishing. Inaasahan ng kumpanya ang 25% na pagpapabuti sa proteksyon laban sa malware at mga banta sa phishing sa pamamagitan ng paglipat sa pinahusay na feature.

Habang ang Pinahusay na Ligtas na Pag-browse ay nag-aalok ng pinahusay na seguridad, ito ay may kasamang mga potensyal na alalahanin sa privacy. Habang ang feature ay gumagamit ng database na nakaimbak sa mga server ng Google, ang bawat URL na binisita ng user ay ipinapadala sa Google para suriin. Ang ilang mga user ay nag-aalala tungkol sa posibilidad ng Google na gamitin ang data na ito para sa mga layunin ng advertising, batay sa mga nakaraang gawi ng kumpanya sa pagkuha ng data. Gayunpaman, tinitiyak ng Google sa mga user na ang data na isinumite sa pamamagitan ng Enhanced Safe Browsing ay gagamitin lamang para sa proteksyon sa phishing at hindi para sa anumang iba pang layunin.

Plano ng Google na i-migrate ang lahat ng user sa Pinahusay na Ligtas na Pagba-browse sa mga darating na linggo. Ang bagong tool na ito sa paglaban sa phishing ay maaaring magbigay sa mga user ng pinahusay na proteksyon, hangga't natutugunan ang kanilang mga alalahanin sa privacy.

Pinagmumulan:

– Digital Trends

– Bleeping Computer