Nakakuha ang Google Chrome App ng Nakatutuwang Muling Disenyo para sa ika-15 Kaarawan nito

Ipinagdiriwang ng Google ang ika-15 kaarawan nito na may malaking update para sa Google Chrome app. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang pagpapakilala ng Material You design language, na nagbibigay-daan para sa higit pang mga pagpipilian sa pag-customize. Ang wika ng disenyo na ito ay unang ipinakilala sa Android 12 at pinuri dahil sa kakayahan nitong baguhin ang hitsura ng mga Android phone.

Sa bagong update, maa-access na ng mga user ng Chrome ang isang panel na "I-customize ang Chrome" kung saan maaari silang pumili mula sa isang hanay ng mga kulay upang i-personalize ang kanilang karanasan sa pagba-browse. Ang mga opsyon sa pag-customize na ito ay naka-save sa bawat profile na batayan, na ginagawang mas madali para sa mga user na may maraming profile na magkakaiba sa pagitan nila.

Bilang karagdagan sa mga pagbabago sa disenyo, pinapahusay din ang menu ng Chrome upang magbigay ng mas mabilis na access sa mga extension ng Chrome, Google Translate, at Google Password Manager. Gagawin nitong mas maginhawa para sa mga user na ma-access ang kanilang mga paboritong feature at serbisyo sa ilang pag-click lang.

Ang Chrome Web Store ay nakakakuha din ng kumpletong muling pagdidisenyo, na nagtatampok ng mga personalized na rekomendasyon at na-curate na mga koleksyon ng mga extension. Mayroong kahit isang seksyon ng mga extension na pinapagana ng AI, na tumutugon sa lumalaking katanyagan ng mga tool na hinimok ng AI.

Higit pa rito, nagdaragdag ang Google ng mga bagong kakayahan sa Chrome na magpapahusay sa karanasan sa pagba-browse. Ang isang ganoong feature ay ang button na "Hanapin ang pahinang ito gamit ang Google", na nagbubukas ng side panel para sa paghahanap nang hindi nawawala ang kasalukuyang posisyon ng user. Ginagawa nitong mas madali ang paghahanap ng impormasyon at pagsasagawa ng mga paghahanap nang hindi nakakaabala sa daloy ng pagba-browse.

Pinapalawak din ng Google ang Search Generative Experience (SGE) nito, na naglalayong baguhin ang paraan ng paghahanap ng mga tao. Bagama't sa una ay limitado sa availability, binubuksan na ito ng Google para sa pagsubok sa US Ang feature na ito ay nag-aalok sa mga user ng isang sulyap sa hinaharap ng paghahanap at ang mga inobasyon na ginagawa ng Google.

Sa pangkalahatan, ang mga update na ito sa Google Chrome app at sa Chrome Web Store ay naglalayong pahusayin ang pag-customize ng user, pagiging naa-access, at kahusayan sa pagba-browse. Gamit ang wikang Idinisenyo ng Material You at mga pinahusay na feature, makakaasa ang mga user ng Chrome ng mas personalized at maginhawang karanasan sa pagba-browse.

Pinagmumulan:

– Ang pag-update ng Google Chrome app ay nagdadala ng Materyal You design language at Chrome Web Store redesign, ni Andrew Myrick (https://www.androidcentral.com/chrome-app-update-brings-material-you-design-language-and-chrome- web-store-redesign)

– Nakuha ng Google Chrome ang Materyal na Idinisenyo Mo para sa Ika-15 Kaarawan, ni Filip Truta (https://news.softpedia.com/news/google-chrome-gets-material-you-design-for-15th-birthday-534818.shtml)