Pinalawak ng China ang Ban sa mga iPhone para sa mga Manggagawa ng Gobyerno at Mga Kumpanya na Pag-aari ng Estado

Pinalawak umano ng gobyerno ng China ang pagbabawal nito sa mga iPhone sa mga manggagawa ng lokal na pamahalaan at mga kumpanyang pag-aari ng estado. Ito ay kasunod ng naunang pagbabawal na inihayag para sa mga empleyado ng sentral na pamahalaan. Ilang ahensya na ang nag-utos sa kanilang mga empleyado na huwag magdala ng mga iPhone sa trabaho, at inaasahang mapapalawig pa ang pagbabawal.

Ang pagbabawal sa mga produkto ng Apple ay pinaniniwalaang bahagi ng mga pagsisikap ng Beijing na bawasan ang pag-asa sa US tech. Ang China ay may higit sa 150,000 kumpanyang pag-aari ng estado, na gumagamit ng higit sa 56 milyong tao. Ang paggamit ng foreign-made tech sa mga lugar ng trabahong nauugnay sa gobyerno ay pinaghihigpitan mula noong 2018, ngunit pinalawak ito kamakailan upang isama ang mga smartphone.

Ang balita ng pinalawak na pagbabawal ay nagdulot ng 6% na pagbaba sa mga pagbabahagi ng Apple. Ang China ay isa sa pinakamalaking merkado ng Apple, na bumubuo ng halos ikalimang bahagi ng kita nito. Gayunpaman, naniniwala ang mga analyst na ang epekto ng pagbabawal sa kabuuang kita ng Apple ay magiging limitado, na may pinakamasamang sitwasyon na may 4% na hit sa kita.

Sa kabila ng mga pagbabawal, ang produksyon ng Apple ay nananatiling nakasentro sa China, na may humigit-kumulang 90% ng mga produkto nito ay ginawa sa bansa. Gayunpaman, pinabilis ng kumpanya ang mga plano na pag-iba-ibahin ang produksyon nito sa labas ng China, na ang ilang produksyon ng iPhone 14 ay lumipat na sa India.

Ang mga pagbabawal na ipinataw ng China sa Apple ay nakikita ng ilang analyst bilang tit-for-tat na mga hakbang bilang tugon sa mga paghihigpit na inilagay sa mga Chinese telecoms firms, tulad ng Huawei, sa ibang mga bansa. Ang patuloy na geopolitical tensions sa pagitan ng US at China ay nagresulta sa mga limitasyon sa magkabilang panig, kung saan ang US ay naghihigpit sa pag-access ng China sa mahahalagang kagamitan at ang China ay nagsusumikap na maging mas self-sufficient sa semiconductor manufacturing.

Ang Apple ay hindi pa nagkomento sa pinalawak na pagbabawal.

