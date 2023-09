Pinapaganda ng Sensiworm Robot ng GE Aerospace ang Kaligtasan ng Sasakyang Panghimpapawid

Ipinakilala ng GE Aerospace ang isang makabagong robot na tinatawag na Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) na idinisenyo upang mapabuti ang kaligtasan ng sasakyang panghimpapawid. Nilagyan ng mga camera, ang Sensiworm ay binuo upang siyasatin ang mga bahagi ng eroplano, partikular na ang mga makina, na nagbibigay ng karagdagang visual at auditory na kakayahan para sa mga inhinyero. Sa pamamagitan ng pag-crawl sa mga gaps at curves ng isang makina, ang Sensiworm ay maaaring makakita ng mga bitak at kaagnasan, na nagpapadala ng live na video footage sa mga operator ng tao.

Habang ginagamit na ang mga advanced na kagamitan para sa mga inspeksyon ng sasakyang panghimpapawid, may mga limitasyon. Halimbawa, hindi masusuri ng video borescope ang isang buong turbine ng makina dahil ang gravity ay nagiging sanhi ng natural na pag-aayos ng dulo nito kapag hindi nakadikit sa isang istraktura sa loob ng engine. Sa paghahambing, ang mga self-propelling na robot tulad ng Sensiworm ay nagbibigay sa mga inhinyero ng mas malawak na access at inaalis ang pangangailangan na lansagin ang isang makina para sa malapit na pagsusuri.

"Sa mga kasamang mini-robot tulad ng Sensiworm, ang mga operator ng serbisyo ay magkakaroon ng maraming karagdagang hanay ng mga mata at tainga upang magsagawa ng on-wing inspeksyon," sabi ni Deepak Trivedi, punong robotics engineer sa GE Aerospace Research. Ang malambot at sumusunod na disenyo ng Sensiworm ay nagbibigay-daan dito na suriin ang bawat pulgada ng isang jet engine, na nagpapadala ng real-time na data tungkol sa kondisyon ng mga bahagi na regular na sinusuri ng mga operator.

Sa kasalukuyan, ang Sensiworm ay may kakayahan lamang na magsagawa ng mga inspeksyon, ngunit nakikita ng GE Aerospace ang isang hinaharap na bersyon ng robot na maaari ding magsagawa ng mga pagkukumpuni. Ang pagbuo ng Sensiworm ay naging posible sa pamamagitan ng pagpopondo at pakikipagsosyo sa SEMI Flex Tech, ang US Army Research Lab, Binghamton University, at UES, Inc.

Bagama't hindi malinaw kung kailan magiging handa para sa deployment ang untethered na huling bersyon ng Sensiworm, nangangako itong magiging isang epektibong tool sa kaligtasan para sa industriya ng sasakyang panghimpapawid. Dati nang nagtrabaho ang General Electric sa isang robotic worm para sa isa pang layunin: paghuhukay ng mga tunnel.

Pinagmulan: Ang artikulong ito ay batay sa impormasyon mula sa pinagmulang artikulo, ngunit walang mga URL na ibibigay.