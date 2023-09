Ang Kahalagahan ng isang US Regulatory Sandbox para sa Crypto Innovation

Nagsalita kamakailan si Commissioner Caroline D. Pham ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa Cato Institute, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa isang regulatory sandbox ng US para sa mga digital asset market. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pananatiling nangunguna sa kurba sa isang mabilis na umuusbong na industriya at nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa "wait and see" na diskarte na ginawa ng Estados Unidos patungo sa teknolohiya ng blockchain at mga digital na asset.

Sa kanyang mga pahayag, iminungkahi ni Commissioner Pham ang paglulunsad ng kauna-unahang US pilot program para sa mga digital asset market. Iminungkahi niya na ang pilot program na ito ay magsisilbing regulatory sandbox upang subukan, mangalap ng data, at suriin ang inobasyon sa isang ligtas na balangkas sa ilalim ng mga kasalukuyang regulasyon at proteksyon.

Itinuro ni Commissioner Pham na ang ibang mga hurisdiksyon sa buong mundo ay yumakap na sa mga regulatory sandbox upang hikayatin ang paglago at pag-unlad. Binigyang-diin niya ang pangangailangan para sa Estados Unidos na gumawa ng mga proactive na hakbang at magbigay ng kalinawan sa regulasyon para sa mga digital na asset upang matiyak na may matatag na mga guardrail. Binanggit niya na siya ang unang regulator ng US na nagmungkahi ng isang komprehensibong balangkas ng regulasyon para sa mga responsableng digital asset market at nagsusulong para sa CFTC na gamitin ang kasalukuyang awtoridad nito upang suportahan ang pagbabago.

Upang matugunan ang mga mapaghamong legal na isyu na nauugnay sa mga regulatory sandbox sa pederal na antas, iminungkahi ni Commissioner Pham ang paggamit ng mga pilot program. Binigyang-diin niya ang tagumpay ng mga pilot program sa nakaraan at ang pagiging epektibo ng mga ito sa ligtas na pagtuklas ng mga bagong produkto at umuusbong na mga istruktura ng merkado. Sa pamamagitan ng madiskarteng pagpapakilala at pagpino ng mga bagong inisyatiba, ang mga pilot program ay makakatulong na mabawasan ang mga panganib at mapakinabangan ang mga pagkakataong magtagumpay.

Inirerekomenda ni Commissioner Pham na ang CFTC ay magsimula ng isang pilot na inisyatiba para sa mga digital asset market upang matiyak na ang United States ay mananatiling nangunguna sa curve. Binigyang-diin niya ang pangangailangang mangalap ng data, suriin ang mga katangian ng mga nakaraang pilot program, at bumuo ng pragmatic na diskarte sa mga digital asset at tokenization. Sa paggawa nito, maaaring panindigan ng CFTC ang mandato nito sa pagpapaunlad ng bukas, transparent, mapagkumpitensya, at maayos na mga merkado.

Sa konklusyon, binibigyang-diin ng mga pahayag ni Commissioner Pham ang kahalagahan ng isang sandbox ng regulasyon ng US para sa pagbabago ng crypto. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng pilot program para sa mga digital asset market, makakagawa ang United States ng ligtas na balangkas para sa mga umuusbong na teknolohiya at istruktura ng merkado sa loob ng mga kasalukuyang regulasyon at proteksyon, na tinitiyak ang paglago ng ekonomiya at pagiging mapagkumpitensya sa pandaigdigang merkado.

Pinagmumulan:

– Mga Pahayag ng Komisyoner ng CFTC na si Caroline D. Pham Bago ang Cato Institute, Manatiling Nauuna sa Curve: Regulasyon at Pagiging Mapagkumpitensya ng Crypto