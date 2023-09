Central Bank Digital Currencies (CBDCs) bilang Cross-Border Payment Instruments

Ang mga digital currency ng central bank (CBDC) ay may potensyal na baguhin ang mga pagbabayad sa cross-border. Bagama't ang karamihan sa mga talakayan sa paligid ng CBDCs ay nakatuon sa kanilang epekto sa pandaigdigang sistema ng pananalapi, ang kanilang tungkulin bilang instrumento sa pagbabayad ng cross-border ay may sistematikong kahalagahan. Ang kaso ng paggamit na ito ay malamang na makakuha ng malawakang pag-aampon dahil sa matinding paghihigpit ng mga pinansiyal na parusa ng US sa Russia.

Bilang resulta ng pagkaputol sa pandaigdigang sistema ng dolyar ng US, napilitan ang Russia na galugarin ang mga alternatibong kaayusan para sa internasyonal na kalakalan nito. Ang pag-aayos sa mga pambansang pera ng mga kasosyo sa pangangalakal at ang paggamit ng Chinese yuan para sa mga pagbabayad sa mga kasosyo maliban sa China mismo ay lumitaw bilang mga mapagpipiliang opsyon. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng pag-areglo na hindi dolyar na ito ay magastos at hindi epektibo, na ginagawang hindi gaanong kaakit-akit para sa mga bansang hindi sinanction ng US.

Nag-aalok ang mga CBDC ng solusyon sa problemang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mura, mabilis, at ligtas na pandaigdigang sistema ng pagbabayad. Sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga direktang pagbabayad ng peer-to-peer sa maraming hurisdiksyon sa kaligtasan ng pera ng sentral na bangko, maaaring pagaanin ng CBDC ang panganib ng mga parusang ipinataw ng US. Ang Bank for International Settlements (BIS) ay nagsagawa ng mga eksperimento na kinasasangkutan ng pag-aayos ng mga komersyal na invoice at FX trade sa isang network na may mga CBDC mula sa iba't ibang mga sentral na bangko, at ang mga resulta ay nangangako. Naniniwala ang BIS na ang direktang pakikilahok sa mga pagbabayad sa cross-border gamit ang CBDCs ay isang makatotohanan at makakamit na layunin.

Sa Russia, ang pagbuo ng isang CBDC platform batay sa isang bagong blockchain, na kilala bilang mBridge ledger, ay isinasagawa na. Itinampok ng Central Bank of Russia (CBR) ang pagpapadali ng mga pagbabayad sa cross-border bilang isa sa mga pangunahing benepisyo ng nakaplanong e-ruble nito. Ang gobyerno ng Russia ay nag-iisip ng isang karaniwang settlement center na maaaring isaksak ng CBDC platform mula sa iba't ibang bansa, na nagbibigay-daan sa pagtatatag ng isang multilateral clearing at settlement system sa mga pambansang pera.

Habang ang ilang mauunlad na bansa, gaya ng Sweden, ay naging maingat sa paglulunsad ng kanilang sariling CBDC dahil sa mga alalahanin tungkol sa katatagan ng pananalapi, ang diskarte ng Russia ay naging mas maagap. Ang Russian CBDC platform ay binuo na at maaaring maging production-ready sa loob ng susunod na 12-24 na buwan. Ang pag-unlad na ito ay nagkakahalaga ng pagsubaybay dahil maaari itong magkaroon ng mga implikasyon para sa hinaharap ng mga pagbabayad sa cross-border at internasyonal na kalakalan.

