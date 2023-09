Nagbibigay ang CDT ng Digital na Access sa Bibliographic Citations para sa Mga Ulat sa Pananaliksik

By

Inihayag ng Center for Democracy and Technology (CDT) na mag-aalok na ito ng digital na access sa mga bibliographic citation na nauugnay sa mga ulat ng pananaliksik nito. Nilalayon ng bagong mapagkukunang ito na gawing mas madali para sa mga mambabasa na ma-access at sumangguni sa mga mapagkukunang ginamit sa gawain ng CDT.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng digital na access sa mga bibliographic na file, ang CDT ay umaayon sa mga kasanayan ng mga journal at iba pang research publisher na nag-aalok ng feature na ito. Ito ay isang hakbang patungo sa layunin ng pagbabahagi ng kaalaman sa publiko at pagpapakita ng pangako sa transparency.

Lahat ng naunang nai-publish na ulat sa pananaliksik sa CDT, pati na rin ang mga ulat sa hinaharap, ay magsasama ng mga standalone na BibTeX (.bib) o RIS (.ris) na mga file na naka-format para sa mga sanggunian. Ang mga user ay makakahanap ng mga link sa pag-download para sa mga file na ito sa ibaba ng bawat pahina ng ulat.

Sa pamamagitan ng pag-import ng mga .bib o .ris na file sa mga reference management system, madaling ma-access at magagamit muli ng mga user ang koleksyon ng mga reference para sa karagdagang layunin ng pananaliksik. Ang software sa pamamahala ng sanggunian ay nag-aalok ng iba't ibang mga tool upang ayusin at bumuo ng mga sanggunian batay sa mga talaan ng bibliograpiko.

Kinikilala ng CDT na ang pananaliksik nito ay lumampas sa patakaran at mga komunidad ng pananaliksik. Nilalayon ng organisasyon na suportahan ang mas malawak na interes ng publiko sa tradisyonal na mga asset ng pananaliksik, at ang bagong mapagkukunang ito ay isang hakbang sa direksyong iyon.

Bilang karagdagan sa digital na pag-access sa mga bibliographic na pagsipi, ang CDT ay nagbibigay na ng apat na pandagdag na mapagkukunan na nauugnay sa pananaliksik nito. Ang mga mapagkukunang ito ay magagamit para sa sinumang interesado sa paggalugad pa ng mga paksa.

Para sa anumang mga katanungan tungkol sa paggamit ng mapagkukunang ito o iba pang mga katanungang nauugnay sa pananaliksik, hinihikayat ang mga indibidwal na makipag-ugnayan sa CDT sa pamamagitan ng email sa [email protected].

Pinagmumulan:

– Sentro para sa Demokrasya at Teknolohiya (CDT)