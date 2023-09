Nagtutulungan sina Dell at University of Limerick sa AI-Powered Cancer Research

Nakipagsosyo si Dell sa University of Limerick (UL) sa Ireland upang isulong ang pananaliksik sa kanser gamit ang artificial intelligence (AI). Ang pakikipagtulungan ay partikular na nakatuon sa pagpapabuti ng pangangalaga para sa mga pasyenteng may B-cell lymphoma, na sumasaklaw sa mas mabilis na pagsusuri, pinahusay na paggamot, at pinahusay na pangmatagalang resulta.

Upang makamit ito, bumuo si Dell ng AI platform na gumagamit ng mga pinakabagong storage array at PowerEdge server nito. Ang platform na ito ay isinama sa multicloud ecosystem ng Digital Cancer Research Center ng UL at maaaring lumikha ng mga digital na kambal ng mga pasyente. Tutulungan ng mga digital twin na ito ang mga mananaliksik sa iba't ibang paraan, kabilang ang pinabilis na pagsusuri sa biomarker para sa cancer, pagkakaroon ng mas malalim na mga insight sa mga angkop na paggamot, at pagbuo ng mga personalized na therapy batay sa mga indibidwal na katangian ng tumor.

Sa pamamagitan ng karagdagang pag-unawa sa pathogenesis ng mga malignancies na ito, ang mga mananaliksik ay magkakaroon din ng pagkakataon na gumawa ng mga makabagong therapeutic approach. Halimbawa, maaari nilang siyasatin ang papel ng collagen sa loob ng micro-environment ng tumor sa pagkalat ng mga cancerous na selula sa buong katawan at central nervous system.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Dell at UL ay inaasahang magsusulong ng kaalaman sa pag-unlad ng kanser at mapahusay ang diagnosis at mga opsyon sa paggamot na magagamit sa mga pasyente ng kanser. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungang ito, ang layunin ay dalhin ang klinikal na pananaliksik sa kanser sa isang bagong antas, sa huli ay nakikinabang sa mga pasyente at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa buong mundo.

Pinagmulan: University of Limerick (UL)

Kahulugan:

1. B-cell lymphoma: Isang uri ng kanser na nakakaapekto sa mga white blood cell na tinatawag na B cells. Maaari itong mangyari sa iba't ibang bahagi ng katawan at umiiral ang mga subtype.

2. Pagsusuri ng biomarker: Isang proseso ng pagtukoy ng mga partikular na molekula o pagbabagong genetic na nagpapahiwatig ng pagkakaroon o pag-unlad ng isang sakit.

3. Digital twins: Mga virtual na representasyon ng mga bagay o system sa totoong buhay na maaaring magamit para sa pagsusuri, simulation, at pag-optimize.

