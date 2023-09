Binitawan ng CAFC ang Mga Desisyon ng PTAB sa Netflix at Apple Cases

Ang US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) ay naglabas ng dalawang precedential na opinyon, parehong nagbabakasyon at nagre-remand ng mga desisyon ng Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Sa unang kaso, ang Netflix, Inc. v. DivX, LLC, natukoy ng CAFC na inabuso ng PTAB ang pagpapasya nito sa paghahanap na nabigo ang Netflix na magtatag ng kahalintulad na sining. Ang pinagtatalunang patent ay nag-claim ng feature na tinatawag na "trick play functionality," na nagbibigay-daan para sa fast forwarding, rewinding, at scene skipping. Nagtalo ang Netflix na ang mga pag-aangkin ay magiging halata dahil sa mga naunang sanggunian sa sining, ngunit sinabi ng DivX na ang mga sanggunian ay hindi magkatulad, dahil hindi nila tinugunan ang parehong larangan ng pagsisikap.

Hindi sumang-ayon ang CAFC sa pangangatwiran ng PTAB, na nagsasaad na ang Netflix ay may sapat na argumento na ang larangan ng pagpupunyagi para sa parehong patent at mga naunang sanggunian sa sining ay pareho. Binigyang-diin ng korte na walang pangangailangan na gumamit ng "magic words" sa pagtukoy sa larangan ng pagpupunyagi at ang pangkalahatang wika ay maaaring sapat. Ibinalik ng CAFC ang kaso sa PTAB upang matukoy kung ang naunang sining ay talagang kahalintulad sa patent na pinag-uusapan.

Sa pangalawang kaso, ang Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., ang CAFC ay nagbakante ng dalawang huling nakasulat na desisyon ng PTAB. Ang patent na pinag-uusapan ay nauugnay sa paggawa ng "portrait photos." Ang mga partido ay hindi sumang-ayon sa pagtatayo ng isang termino ng paghahabol, at sa huli ay pinagtibay ng PTAB ang interpretasyon ng may-ari ng patent. Gayunpaman, nalaman ng CAFC na ang interpretasyong ito ay magbubukod ng ilang partikular na embodiment na isiniwalat sa detalye ng patent. Napagpasyahan ng korte na ang iminungkahing konstruksyon ng Apple ay higit na naaayon sa intrinsic na ebidensya at ibinalik ang kaso sa PTAB para sa karagdagang paglilitis.

Binibigyang-diin ng parehong mga kaso ang kahalagahan ng wastong pagsusuri ng kahalintulad na sining at wastong pagbibigay-kahulugan sa mga termino ng paghahabol. Ang mga desisyon ng CAFC ay nagbibigay ng patnubay sa mga pamantayan na dapat ilapat sa mga lugar na ito at nilinaw na hindi na kailangan ng “magic words” sa pagtukoy sa larangan ng pagpupunyagi.