Bun 1.0 Ships bilang Node.js at Deno Alternative

Ang paglabas ng Bun 1.0 ay nagmamarka ng isang kapana-panabik na sandali para sa mga developer na naghahanap ng mabilis na alternatibo sa Node.js at Deno. Ang Bun, na idinisenyo upang maging isang drop-in na kapalit para sa Node.js, ay nangangako ng pagtaas ng bilis at kadalian ng paggamit. Sa isang release na livestream, itinampok ng Bun team ang kahanga-hangang performance nito, nagsusulat ng mga file nang hanggang tatlong beses na mas mabilis kaysa sa Node.js at nagbabasa ng mga file sa parehong bilis.

Ang Bun, na nilikha ni Oven, ay nagpakilala rin ng Bun toolkit, na ang Bun runtime ay ang koronang hiyas. Ang runtime ay isang backward-compatible na kapalit para sa Node.js at may kakayahang magpatakbo ng Typescript at TSX na mga file na walang kinakailangang dependency. Ang isa sa mga pangunahing bentahe ng Bun ay ang bilis nito, na may mas mabilis na oras ng pagsisimula kumpara sa npm. Ayon kay Ashcon Partovi, product manager sa Oven, ang npm ay tumatagal ng humigit-kumulang 150 milliseconds upang magsimulang magpatakbo ng script sa isang MacBook Pro, habang ang Bun ay magsisimula sa loob lamang ng 30 millisecond, na nagbibigay ng agarang karanasan.

Sa mga pagsubok sa benchmarking, nalampasan ni Bun ang parehong Node.js at Deno. Sa isang halimbawa, ang pagpapatakbo ng HTTP handler na nag-render ng server-side page na may React, pinangasiwaan ni Bun ang humigit-kumulang 68,000 kahilingan sa bawat segundo, kumpara sa 29,000 at 14,000 para sa Deno at Node.js, ayon sa pagkakabanggit. Ang isa pang pagsubok ay nagpakita na ang Bun ay nakakamit ng mas matataas na mga kahilingan sa bawat segundo na may kasabay na mga koneksyon, na higit sa Node.js at Deno.

Bagama't ang bilis ay isang makabuluhang bentahe ng Bun, dapat isaalang-alang ng mga developer ang iba pang mga salik kapag pumipili ng runtime. Ang Deno, halimbawa, ay inuuna ang kaligtasan, na nagpapahintulot sa mga developer na gumamit ng mga pakete mula sa komunidad nang walang pag-aalala tungkol sa mga potensyal na panganib sa system. Ang Node.js, sa kabilang banda, ay kamakailang nakatuon sa pagpapabuti ng pagganap at seguridad. Itinatampok ng kumpetisyon sa mga runtime na ito ang umuusbong na katangian ng mga runtime ng JavaScript.

Ang Bun ay kasalukuyang ginagawa, kasama ang koponan na kasalukuyang nagsusumikap sa pagpapatakbo ng bersyon ng Windows. Gayunpaman, sa kahanga-hangang pagganap at kadalian ng paggamit nito, ang Bun ay nagpapakita ng malaking potensyal bilang alternatibo sa Node.js at Deno.

