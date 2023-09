Inilunsad ng Monzo ang Feature ng Investments, Nagbibigay-daan sa Mga User na Mamuhunan sa £1 lang

Ang Monzo, ang digital bank na nagkakahalaga ng $4.5 bilyon, ay nagpakilala ng bagong feature na tinatawag na "Mga Puhunan" na nagpapahintulot sa mga customer nito na mamuhunan sa mga pondong pinili ng asset management giant na BlackRock. Ito ay minarkahan ang unang pagpasok ni Monzo sa merkado ng pamumuhunan at bahagi ito ng mga pagsisikap ng kumpanya na palawakin ang mga serbisyong pinansyal nito at makabuo ng mga karagdagang daloy ng kita.

Ang tampok na Investments ay magbibigay-daan sa mga user na magsimulang mamuhunan sa kasing liit ng £1, na nagtatakda ng Monzo sa kumpetisyon sa mga matatag na bangko tulad ng Chase at mas batang mga startup tulad ng Chip, Moneybox, at Plum. Ang proseso ng aplikasyon ay simple, kung saan ang mga karapat-dapat na user ay sumali sa isang waitlist upang ma-access ang produkto at pagkatapos ay iniimbitahan na lumikha ng isang investment pot.

Nag-aalok ang Monzo ng tatlong pondo na pinamamahalaan ng BlackRock: Careful, Balanced, at Adventurous. Ang pondo ng Careful ay may mababang panganib at mababang kita, ang Balanseng pondo ay may katamtamang panganib at gantimpala, at ang Adventurous na pondo ay nagsasangkot ng mga alokasyon na mas mataas ang panganib na may mas malaking potensyal na kita.

Sinabi ng CEO TS Anil na nagpasya si Monzo na ipakilala ang tampok na pamumuhunan upang matugunan ang kakulangan ng kaalaman at mga hadlang sa abot-kaya na kinakaharap ng Brits pagdating sa pamumuhunan. Ang pananaliksik na kinomisyon ni Monzo ay nagsiwalat na 69% ng populasyon ng UK ay hindi sigurado kung saan pupunta para sa isang naa-access at user-friendly na produkto ng pamumuhunan, at 60% ng mga nasa hustong gulang ay magiging mas hilig na mamuhunan kung ang minimum na halaga ng pamumuhunan ay mababa.

Lalabas ang feature na Investments sa ilalim ng seksyong Savings & Investments sa home screen ni Monzo at unti-unting ilulunsad sa lahat ng karapat-dapat na customer sa mga darating na linggo. Gayunpaman, ang mga customer na may kahirapan sa pananalapi o nahuhulog sa mga pagbabayad ng utang ay hindi makakapagbukas ng mga bagong pamumuhunan. Magkakaroon din ng flexibility ang mga user na gumawa ng mga pagbabago, kanselahin, o bawiin ang kanilang mga pamumuhunan anumang oras.

Kasalukuyang mayroong mahigit 8 milyong customer ang Monzo sa UK at nilalayon nitong palawakin sa mga bagong lugar ng mga serbisyong pinansyal upang makamit ang buong taon na kakayahang kumita. Iniulat ng kumpanya ang unang dalawang buwan nitong kakayahang kumita noong 2023.

Ang tampok na Investments ay may kasamang flat fee na 0.59% bawat buwan, na binubuo ng 0.14% fund fee at 0.45% platform fee.

Bagama't hindi si Monzo ang unang neobank sa UK na nag-aalok ng mga feature sa pamumuhunan, ang mga kakumpitensya tulad ng Starling Bank at Zopa ay hindi pa nagbibigay ng mga ganoong opsyon. Gayunpaman, nag-aalok na ang ilang fintech platform tulad ng Revolut at Freetrade ng mga kakayahan sa stock trading. Ang CEO ng Monzo, TS Anil, ay ibinasura ang mga pahayag na ang bangko ay huli sa partido ng pamumuhunan.

Pinagmumulan:

Pinagmulan: CNBC