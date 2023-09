Ang Bagong iPhone 15: Ano ang Aasahan mula sa Wonderlust Event ng Apple

By

Nakatakdang ipahayag ng Apple ang pinakabagong lineup ng iPhone nito sa kaganapang "Wonderlust" na ginanap sa punong tanggapan nito sa Silicon Valley. Bagama't kaunting impormasyon ang naihayag tungkol sa mga bagong iPhone, inaasahan na ang kumpanya ay tututuon sa pagpapabuti ng pagganap at pagpapatupad ng isang unibersal na charger. Ang paglipat na ito sa isang unibersal na charger ay sumusunod sa batas ng European Union na nakatakdang maging mandatory sa Europe sa susunod na taon.

Dumating ang pagpapakilala ng iPhone 15 sa panahon na nahaharap ang Apple sa mga hamon sa merkado ng China, kung saan iminumungkahi ng mga ulat na ipinagbabawal ng gobyerno ang mga tagapaglingkod ng sibil sa paggamit ng mga telepono nito. Bagama't maaaring may kaunting epekto ito sa mga benta, itinatampok nito ang mga alalahanin tungkol sa pagtitiwala ng Apple sa China para sa pagmamanupaktura sa gitna ng pagtaas ng mga diplomatikong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China.

Sa mga nakaraang quarter, nakaranas ang Apple ng pagbaba sa mga benta ng iPhone dahil sa mas mataas na presyo, na naging dahilan upang maantala ng mga customer ang pag-upgrade sa mga mas bagong modelo. Upang matugunan ito, maraming mga alingawngaw ang nagmumungkahi na ang Apple ay magpapatibay ng isang unibersal na USB-C port para sa pagsingil at paglilipat ng data, na papalitan ang mga konektor ng Lightning nito. Naaayon ang pagbabagong ito sa batas ng EU na nag-uutos sa USB-C bilang karaniwang charger para sa lahat ng bagong smartphone, tablet, at camera simula sa huling bahagi ng 2024.

Ang mga gumagawa ng patakaran sa European Union ay nangangatuwiran na ang panuntunang ito ay magpapasimple sa buhay ng mga Europeo, magbabawas ng elektronikong basura, at magpapababa ng mga gastos para sa mga mamimili. Gumagamit na ang Apple ng mga USB-C charging port sa mga iPad at laptop nito, ngunit nilabanan nito ang paglipat sa mga iPhone, na binabanggit ang mga alalahanin tungkol sa pagpigil sa pagbabago at pagkompromiso sa seguridad. Gayunpaman, ang paglipat sa USB-C ay nakikita na ngayon bilang hindi maiiwasan.

Bilang karagdagan sa pagpapalit ng charger, inaasahang magsisimula ang Apple ng mga pagpapabuti sa mga iPhone camera at chips, kasama ang mga potensyal na pagtaas ng presyo para sa mga modelong Pro nito. Ang tagumpay ng iPhone 15 ay magiging kritikal para sa pagganap ng Apple sa darating na taon, dahil nilalayon ng kumpanya na mabawi ang momentum pagkatapos ng walang kinang na ilang quarters.

Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa mga paghihigpit ng Chinese sa mga iPhone, ang mga executive ng Apple ay nag-highlight ng pagtaas ng mga benta sa Chinese market sa panahon ng pangkalahatang pagbaba. Tinatantya ng mga analyst na ang isang potensyal na pagbabawal ay makakaapekto sa isang bahagi ng mga benta ng iPhone sa China. Gayunpaman, malinaw na ang China ay nananatiling isang mahalagang merkado para sa Apple, at anumang negatibong sentimyento mula sa pamahalaang Tsino ay dahilan ng pag-aalala.

