Kinilala si Bonitasoft bilang isang Lider sa Digital Process Automation Software

Ang Bonitasoft, isang nangunguna sa digital process automation (DPA) software, ay kinilala ng Quadrant Knowledge Solutions bilang isang pinuno ng teknolohiya sa kanilang pagsusuri sa SPARK Matrix. Ang SPARK Matrix ay nagbibigay ng isang detalyadong pagsusuri ng pandaigdigang merkado ng software ng DPA, kabilang ang dynamics ng merkado, mga pangunahing trend, landscape ng vendor, at mapagkumpitensyang pagpoposisyon.

Nag-aalok ang Bonitasoft ng komprehensibong platform para sa pag-automate ng daloy ng trabaho at mga proseso ng negosyo. Ang platform ay nagbibigay-daan sa mga user na magdisenyo, magmodelo, magpatupad, at masubaybayan ang mga proseso ng negosyo, pagpapagana ng kahusayan sa pagpapatakbo, pinahusay na karanasan ng customer, at mabilis na pagbagay sa pagbabago ng mga pangangailangan sa merkado. Sa malawak nitong kakayahan, mga sanggunian ng customer, at cloud-native na platform, nakatanggap ang Bonitasoft ng malalakas na rating sa kahusayan ng teknolohiya at epekto sa customer.

Ang isa sa mga pangunahing lakas ng Bonitasoft ay ang pagpapalawak nito. Maaaring i-deploy ang platform on-premise o sa cloud at sinusuportahan ang Java, na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga developer na lutasin ang mga kumplikadong isyu gamit ang maraming extension point. Ang komunidad ng Bonitasoft, isang open-source na ecosystem, ay nagbibigay-daan sa mga developer at practitioner na matuto, magtalakay, at mag-access ng mga application nang libre. Inaalis nito ang dependency sa proprietary technology at nagbibigay ng napapanatiling karanasan para sa mga user.

Ang CEO ng Bonitasoft na si Charles Souillard ay nagpahayag ng pagmamalaki sa pagiging kinilala bilang isang Technology Leader sa Quadrant Knowledge SPARK Matrix. Binigyang-diin niya ang pangako ng Bonitasoft sa patuloy na pamumuhunan sa R&D upang mabigyan ang mga developer ng mga tool na kinakailangan upang mapabilis ang time-to-market para sa mga application na proseso at mga proyekto sa automation.

Ang Digital Process Automation software ay tinukoy bilang isang hanay ng mga tool at teknolohiya na nagbibigay-daan sa mga organisasyon na i-automate ang daloy ng trabaho at mga proseso ng negosyo. Nag-aalok ito ng isang sentralisadong platform para sa pagdidisenyo, pagmomodelo, pagpapatupad, at pagsubaybay sa mga proseso ng negosyo upang makamit ang kahusayan sa pagpapatakbo at pinahusay na mga karanasan ng customer. Sa pamamagitan ng paggamit ng AI/ML, RPA, at pag-automate ng daloy ng trabaho, binabawasan ng software ng DPA ang mga manual na gawain, pinapahusay ang kahusayan sa pagpapatakbo, at pinapabuti ang pangkalahatang produktibidad.

Ang pagsasama ng RPA sa DPA software ay nagpapadali sa tuluy-tuloy na pakikipagtulungan, na nagpapahusay sa produktibidad ng mga manggagawa. Bukod pa rito, ang pagtaas ng low-code o no-code na mga platform ay nagbibigay-daan sa mga developer ng mamamayan na lumikha at mag-deploy ng mga awtomatikong proseso nang walang malawak na kaalaman sa coding. Ang mga organisasyong nakikinabang sa mga pagsulong na ito ay nakakakuha ng mapagkumpitensyang kalamangan at nagpapasulong sa merkado.

Sa konklusyon, ang pagkilala ng Bonitasoft bilang isang lider sa digital process automation software ay nagha-highlight sa kanilang mga komprehensibong kakayahan, nakakahimok na mga sanggunian ng customer, at pangako sa pagbabago. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng platform na nagbibigay-daan sa mga organisasyon na i-automate ang kanilang mga proseso at mapahusay ang kahusayan sa pagpapatakbo, binibigyang kapangyarihan ng Bonitasoft ang mga negosyo upang makamit ang kanilang mga layunin sa digital na pagbabago.

Kahulugan:

– Digital Process Automation (DPA) software: Suite ng mga tool at teknolohiya na nag-o-automate ng daloy ng trabaho at mga proseso ng negosyo.

– SPARK Matrix: Isang mapagkumpitensyang pagsusuri at paraan ng pagraranggo na ginagamit ng Quadrant Knowledge Solutions.

Pinagmumulan:

– Bonitasoft Press Release – Quadrant Knowledge Solutions

– Quadrant Knowledge Solutions