Star Trek: Infinite: Isang Game-Changer para sa Trekkies at Strategy Enthusiast

Ang Paradox Interactive at Nimble Giant Entertainment ay nagsanib-puwersa para ilabas ang isang laro na magpapabago sa Alpha at Beta Quadrant. Pinamagatang Star Trek: Infinite, ang bagong space sim na ito ay lisensyado ng Paramount Consumer Products at magiging available para sa mga user ng Mac at PC sa Oktubre 12, 2023.

Para sa mga avid space explorer, may pagkakataong i-pre-order ang laro at makakuha ng mga eksklusibong perk. Kabilang dito ang mga opsyon para sa Star Trek: Mga uniporme sa Lower Decks, access sa USS Cerritos, isang barkong pang-agham na idinisenyo para sa mga menor de edad na bansa sa Second Contact mode, at isang eksklusibong linya ng boses ng tagapayo ng Klingon.

Para sa isang premium na karanasan, ang Digital Deluxe Edition (DDE) ay nag-aalok ng higit pa sa pangunahing laro. May kasama itong digital artbook, ang opisyal na soundtrack, at isang in-game music pack na nagtatampok ng mga klasikong himig mula sa Star Trek universe.

Itakda ang mga dekada bago ang Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na kontrolin ang kanilang napiling paksyon: ang United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union, o Klingon Empire. Ang mga manlalaro ay makakaranas ng galactic politics, empire economics, at makikisali sa mga unang contact scenario sa mga hindi kilalang species. Ang laro ay nananatiling tapat sa Star Trek lore habang nagpapakilala ng mga bagong storyline na dapat galugarin.

Ang Star Trek: Infinite ay nakatakdang ilunsad sa Oktubre 12, 2023, para sa mga user ng Mac at PC. Ang mga tagahanga ng prangkisa ay maaaring umasa sa paglubog ng kanilang sarili sa Star Trek universe at pagpapanday ng kanilang sariling landas sa kalawakan. Mabuhay nang matagal at umunlad, mga manlalaro!

Pinagmumulan:

– Paradox Interactive at Nimble Giant Entertainment