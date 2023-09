Nanawagan ang Bank of England para sa Pambansang Pag-uusap sa Mga Alalahanin sa Privacy ng Digital Pound

Ang Deputy Governor na itinalaga ng Bank of England (BoE) na si Sarah Breeden ay nanawagan para sa isang "pambansang pag-uusap" upang tugunan ang mga pampublikong alalahanin tungkol sa mga implikasyon sa privacy ng isang digital na bersyon ng pound. Sinisiyasat ng BoE at ng finance ministry ng UK ang posibilidad ng pagpapakilala ng digital pound sa malapit na hinaharap. Gayunpaman, pinagtatalunan ng mga kritiko na ang isang digital na pera ay maaaring magbigay-daan sa mga pamahalaan na subaybayan ang mga gawi sa paggastos ng mga indibidwal at gawing kumplikado ang mga transaksyon sa pera.

Binigyang-diin ni Breeden ang pangangailangang tugunan ang mga alalahanin sa privacy at isulong ang bukas na pag-uusap sa paksa. Binigyang-diin niya na ang isang digital pound ay magsisilbing pundasyon para sa lahat ng mga digital na transaksyon, na tinitiyak ang tiwala sa pera. Gayunpaman, kinilala niya na may mga hamon sa pamamahala ng privacy at pagtukoy sa papel ng estado na may kaugnayan sa isang digital na pera.

Ang mga alalahanin sa privacy tungkol sa pagiging programmability ay kinilala rin ni Breeden, na nag-highlight sa pangangailangang magtatag ng malinaw na batas at mga tuntunin at kundisyon upang matugunan ang mga alalahaning ito.

Binigyang-diin pa ni Breeden na dapat ding maging priyoridad ang privacy kapag isinasaalang-alang ang mga digital na pera ng pribadong sektor. Itinuro niya na labing-isang bansa ang naglunsad ng mga digital na bersyon ng kanilang mga pera, at isinasaalang-alang din ng US Federal Reserve ang posibilidad.

Ang epekto sa katatagan ng pananalapi ay isa pang mahalagang pagsasaalang-alang para kay Breeden. Ang mga tugon sa pampublikong konsultasyon sa digital pound ay ilalathala sa huling bahagi ng taong ito, na magbibigay ng karagdagang pananaw sa iba't ibang aspeto ng panukala.

Kapansin-pansin na ibinasura ni Breeden ang ideya na aalisin ng isang digital na pera ang pagkakaroon ng pera gaya ng iminungkahi ng mga kritiko.

Pinagmulan: Reuters

Kahulugan:

– Digital pound: Isang digital na bersyon ng currency ng UK, ang pound sterling.

– Bank of England (BoE): Ang sentral na bangko ng United Kingdom.

– Mga alalahanin sa privacy: Mga alalahanin tungkol sa proteksyon ng personal na impormasyon at mga karapatan sa privacy ng indibidwal.

– Programmability: Ang kakayahang magsulat ng code o mga tagubilin para sa isang computer o digital system para magsagawa ng mga partikular na function o gawain.

– Katatagan ng pananalapi: Ang kundisyon kung saan ang isang sistema ng pananalapi, tulad ng isang sistema ng pagbabangko, ay kayang makayanan ang mga pagkabigla at mapanatili ang operasyon nito.

– Pampublikong konsultasyon: Ang proseso ng paghahanap ng pampublikong input o feedback sa isang partikular na paksa o panukala.

