Binabawasan ng BMW ang Subscription Fee para sa Mga Pinainit na Upuan ng Kotse

Nagpasya ang BMW na alisin ang kontrobersyal na bayad sa subscription para sa mga pinainit na upuan ng kotse na nagdulot ng kaguluhan sa mga customer noong nakaraang taon. Hinarap ng German automaker ang backlash nang ipakilala nito ang buwanang bayad na $18 para sa mga pinainit na upuan, isang feature na dati nang inaasahan bilang pamantayan. Ang hakbang ay nag-udyok sa isang komunidad ng mga hacker na mag-alok ng kanilang mga serbisyo upang i-unlock ang tampok para sa mga ayaw magbayad ng dagdag.

Bagama't ang mga driver ng US ay hindi naapektuhan ng opsyong subscription-only, ang mga may-ari ng BMW sa Germany, UK, at iba pang mga bansa ay kailangang magpasya kung magbabayad ng dagdag para sa maiinit na upuan. Gayunpaman, sa isang kamakailang panayam sa Autocar, ang board member ng BMW para sa pagbebenta at marketing, si Pieter Nota, ay inihayag na ang mga pinainit na upuan ay maaari na ngayong bilhin o tanggihan sa punto ng pagbili.

Ipinaliwanag ni Nota na ang desisyon na i-scrap ang bayad sa subscription ay hinimok ng mababang pagtanggap ng user at perception ng customer. "Nararamdaman ng mga tao na nagbayad sila ng doble, na talagang hindi totoo, ngunit ang pang-unawa ay katotohanan," sabi ni Nota. Inamin niya na habang gusto ng BMW na magbigay ng dagdag na serbisyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng opsyon na i-activate ang mga pinainit na upuan sa ibang pagkakataon, hindi ito naging maganda sa mga customer.

Ang kontrobersya ay nagdulot ng higit na pansin nang ang dalawang mambabatas ng US, sina Paul Moriarty at Joe Danielsen, ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala at isinasaalang-alang ang pagbabawal sa pagsasanay. Nagtalo sila na hindi dapat singilin ng mga kumpanya ng kotse ang mga mamimili ng bayad sa subscription para sa mga feature na naka-install na sa sasakyan sa oras ng pagbebenta. Naniniwala sina Moriarty at Danielsen na ang gayong mga kasanayan sa negosyo ay pangunahing nagsilbi upang mapataas ang kita ng kumpanya at naglalayong protektahan ang mga mamimili mula sa pagtaas ng mga gastos.

Sa pangkalahatan, ang desisyon ng BMW na i-scrap ang pinainit na bayad sa subscription sa upuan ay isang positibong hakbang na tumutugon sa feedback ng customer at nagsisiguro ng mas malinaw na proseso ng pagbili para sa mga sasakyan nito.

Pinagmumulan:

– Ang BMW Scraps Subscription Fee para sa Heated Car Seats, Autocar