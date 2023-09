Ipinakilala ng Zoom ang AI-Powered Digital Assistant sa Mga Subscription

Inihayag ng Zoom ang bago nitong generative AI-powered digital assistant, na tinatawag na Zoom AI Companion. Isasama ang assistant sa mga bayad na subscription ng Zoom nang walang karagdagang gastos. Magiging available ang AI Companion sa platform ng Zoom, na nag-aalok ng mga feature gaya ng pagbubuod ng pulong, pag-draft ng mensahe, at feedback sa real-time na pulong. Habang ang ilang feature ay magiging available sa paglulunsad, ang iba ay ilulunsad sa Spring 2024.

Binigyang-diin ni Smita Hashim, Chief Product Officer sa Zoom, ang pangako ng kumpanya sa halaga at pagbabago ng customer sa pagpapakilala ng AI Companion. Magagawa ng mga user na makipag-ugnayan sa assistant sa pamamagitan ng side panel sa karanasan sa Meetings, at may plano ang Zoom na palawakin ang mga kakayahan ng assistant sa buong susunod na taon.

Bilang karagdagan sa anunsyo na ito, tumugon ang CEO ng Zoom na si Eric Yuan sa desisyon ng Microsoft na i-unbundle ang Microsoft Teams mula sa mga subscription sa Office 365 at Microsoft 365. Iminungkahi ni Yuan na dapat isaalang-alang ng US Federal Trade Commission (FTC) ang pagsisiyasat sa usapin, katulad ng EU anticompetition body.

Inilunsad ng Salesforce ang Mga Advanced na Productivity Tool para sa Slack

Ipinakilala ng Salesforce ang tatlong bagong advanced na tool sa pagiging produktibo para sa Slack: Slack AI, mga listahan ng Slack, at mga bagong kakayahan sa automation. Ang Slack AI ay isinama sa platform at nag-aalok ng mga tampok tulad ng mga recap ng channel at mga buod ng thread. Ang mga slack list ay nagbibigay-daan sa mga user na subaybayan ang mga gawain sa trabaho at pamahalaan ang mga proyekto na may streamline na daloy ng komunikasyon. Ang mga bagong kakayahan sa automation ay nagbibigay-daan sa mga user na i-automate ang mga partikular na gawain nang walang kadalubhasaan sa coding. Ang mga developer ay maaari ding bumuo ng mga custom na app gamit ang Slack bilang host.

Binigyang-diin ni Noah Desai Weiss, Chief Product Officer sa Slack, ang pagtutok ng kumpanya sa paghahatid ng isang matalino at mahusay na productivity platform na nagbibigay-kapangyarihan sa mga user na gawin ang kanilang pinakamahusay na trabaho. Ang mga listahan ng Slack AI at Slack ay magiging pilot ngayong taglamig, na may pangkalahatang availability na naka-iskedyul para sa 2024. Ang bagong automation hub ay nakatakdang maging available sa huling bahagi ng buwang ito.

Tinapos ng Microsoft ang Suporta para sa Skype sa Mga Kwarto ng Mga Team, Ipinakilala ang Pagsingil para sa Pagre-record at Mga Transcript API

Inanunsyo ng Microsoft na hindi na susuportahan ng Teams Rooms ang mga koneksyon sa Skype for Business server simula Oktubre 1, 2023. Maaapektuhan ng pagbabagong ito ang maliit na bilang ng mga customer na gumagamit ng mga on-premise na configuration. Ililipat ng Teams Rooms ang suporta nito sa Exchange server, na ginagamit na ng Teams Desktop.

Kasabay nito, ipinakilala ng Microsoft ang pagsingil para sa mga recording at transcript API nito sa Teams. Sisingilin na ngayon ang mga developer para sa paggamit ng mga API na ito, na may mga recording na nagkakahalaga ng $0.03 bawat minuto at ang mga transkripsyon ay nagkakahalaga ng $0.024 bawat minuto. Binigyang-diin ng Microsoft ang mga benepisyo ng mga API na ito para sa mga developer na bumubuo ng mga line of business (LOB) na app at mga multi-tenant na Independent Software Vendor (ISV) na solusyon, kabilang ang pagbubuod ng tawag, mga insight sa speaker, matalinong follow-up, at pagsasanay at onboarding.

