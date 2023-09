Ipapakita ng BeXide Studio ang Hindi Inanunsyo na Laro sa Tokyo Game Show 2023

By

Ang BeXide, ang kagalang-galang na studio na kilala sa mga sikat na laro nito tulad ng Doko Demo Issyo at Super Bullet Break, ay nag-anunsyo na magpapakita ito ng isang hindi ipinaalam na pamagat para sa PlayStation 5, Switch, at PC (Steam) platform sa Tokyo Game Show 2023. Ito ang pinakaaabangang laro ay ipapakita sa tabi ng naunang inanunsyo na laro ng BeXide, ang Persha at ang Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Ang mga bisita sa kaganapan ay magkakaroon ng pagkakataon na laruin ang parehong Persha at ang Magic Labyrinth: Arabian Nyaights at ang hindi natukoy na titulo sa booth ng "Indie Games Corner". Bilang isang espesyal na pakikitungo para sa mga manlalaro, ang BeXide ay mag-aalok ng eksklusibong Tokyo Game Show 2023 acrylic key holder para sa Persha at sa Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, pati na rin ng isang hiwalay na orihinal na novelty para sa bagong inihayag na laro.

Ang Tokyo Game Show 2023 ay nakatakdang maganap mula Setyembre 21 hanggang 24 sa Makuhari Messe sa Chiba, Japan. Ang lubos na itinuturing na kaganapan sa paglalaro na ito ay umaakit sa mga propesyonal sa industriya, mahilig sa paglalaro, at media mula sa buong mundo, na nagbibigay ng isang platform para sa mga developer na ipakita ang kanilang mga pinakabagong likha.

Ang desisyon ng BeXide na magtanghal ng isang hindi ipinaalam na laro sa Tokyo Game Show 2023 ay nakabuo ng malaking kasabikan sa mga tagahanga at sa komunidad ng paglalaro. Sa track record ng studio sa paghahatid ng kasiya-siya at makabagong mga karanasan sa paglalaro, ang pag-asam para sa bagong pamagat na ito ay nasa pinakamataas na lahat.

