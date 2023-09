Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp – Isang Panloob na Pagtingin sa NHL Preseason

Inihayag ng National Hockey League (NHL) at NHL Network ang kanilang partnership sa Los Angeles Kings para sa ika-apat na season ng kanilang all-access preseason docuseries, Behind The Glass. Ang tatlong bahaging seryeng ito, na ginawa ng NHL Network kasama ang NHL Productions, ay magbibigay ng behind-the-scenes na pagtingin sa intensity, drama, at kompetisyon ng isang NHL preseason sa pamamagitan ng lens ng dalawang beses na Stanley Cup Champion Kings.

Itatampok sa paparating na season ng Behind The Glass ang paglalakbay ng Kings sa Southern Hemisphere habang naglalaro sila laban sa Arizona Coyotes sa Melbourne, Australia para sa 2023 NHL Global Series. Ito ang magiging kauna-unahang laro ng NHL na nilaro sa Australia, na nagdaragdag ng kaguluhan sa serye. Ang mga manlalaro ay i-mic at itatampok ang layo mula sa rink, na nag-aalok sa mga tagahanga ng walang kapantay na nilalaman habang sila ay nakikipagkumpitensya para sa kanilang puwesto sa roster at naghahanda para sa regular na pagbubukas ng season.

Pagkatapos ng dalawang magkasunod na Stanley Cup Playoff berths, itinaas ng Kings ang mga inaasahan para sa organisasyon. Ang Behind The Glass ay tututuon sa vice president at general manager ng koponan, si Rob Blake, at head coach na si Todd McLellan, habang pinamumunuan nila ang koponan sa buong training camp at hinuhubog ang pananaw para sa isang pangmatagalang Stanley Cup contender. Ipo-profile din ng serye ang mga pangunahing manlalaro tulad ng bagong nakuhang sentro na si Pierre-Luc Dubois, mga sumisikat na bituin na sina Adrian Kempe at Kevin Fiala, at mga beteranong pangunahing manlalaro na sina Anze Kopitar at Drew Doughty. Ang Team President na si Luc Robitaille ay magbibigay ng mga natatanging insight sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Hari.

Ang Behind The Glass ay unang ipinalabas noong 2018, na nag-aalok sa mga tagahanga ng isang walang uliran na pagtingin sa NHL preseason sa pamamagitan ng mga mata ng New Jersey Devils. Simula noon, itinampok ng serye ang Philadelphia Flyers at ang Nashville Predators. Ang edisyon sa taong ito ay magtataas ng mga pusta sa internasyonal na paglalakbay sa Melbourne, Australia.

Maaaring asahan ng mga tagahanga na makakita ng eksklusibong bonus na content at mga clip mula sa bawat episode ng Behind The Glass na ibinahagi sa mga digital at social media platform gamit ang hashtag na #BehindTheGlass. Bukod pa rito, magiging available ang bawat episode sa platform ng YouTube ng NHL, na nag-aalok sa mga tagahanga ng mas maraming pagkakataon na makisali sa serye.

Behind The Glass: Nangangako ang Los Angeles Kings Training Camp na ilapit ang mga tagahanga sa laro at magbibigay ng kakaiba at hindi pa nakikitang pananaw sa koponan at sa preseason. Sa hindi pa nagagawang pag-access, ang mga docuseries na ito ay siguradong magpapasigla sa mga tagahanga habang inaabangan nila ang paparating na NHL season.

