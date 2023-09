Nakipagtulungan ang Beats kay Olive at June para sa Bagong Koleksyon ng Kuko

Ang Beats, na kilala sa sikat nitong mga earbud at headphone, ay nakikipagsapalaran sa industriya ng kagandahan kasama ang kauna-unahang pakikipagtulungan nito sa beauty brand na Olive & June. Upang ipagdiwang ang paglabas ng mga bagong shade nito, ang Cosmic Silver at Cosmic Pink, Beats at Olive & June ay naglunsad ng isang nail collection na nagbibigay-daan sa mga user na i-coordinate ang kanilang hitsura ng kuko sa kanilang mga tech na accessory.

Kasama sa koleksyon ang dalawang nail polish shade na tumutugma sa Beats Studio Buds+, pati na rin ang mga press-on nails na inspirasyon ng hitsura at karanasan sa pakikinig ng mga wireless earbud. Ibinahagi nina Olive at June ang balita sa Instagram, na nag-aanyaya sa mga tagasubaybay na mamili ng mga limitadong edisyon na polishes at press-on.

Naging sikat ang Olive & June para sa mga nail kit na karapat-dapat sa salon nito na nagdadala ng karanasan sa nail salon sa iyong tahanan. Ang kanilang pinakamabentang Mani System kit ay madaling gamitin at ang nail polish ay pangmatagalan. Maaaring i-customize ng mga customer ang kanilang mga kit gamit ang isang hanay ng mga shade na nagbabago sa bawat season o pakikipagtulungan.

Ang bagong Beats x Olive & June nail collection ay magagamit na ngayon para mabili. Kasama sa Beats Polish Duo bundle ang pink at silver na metallic nail polish shade, na magagamit para gumawa ng iba't ibang nail look. Ang Beats Press-On Bundle ay nag-aalok ng limang magkakaibang disenyo ng kuko na maaaring ihalo at itugma. Ang bawat set ay may kasamang 42 pako, prep pad, non-nail damaging glue, wooden cuticle pusher, at 2-in-1 nail file at buffer.

