Barry Callebaut na Mag-invest ng CHF 500 Million sa Customer Innovation, Sustainability, at Digital Development

Si Barry Callebaut, isang nangungunang kumpanya sa industriya ng kakaw at tsokolate, ay gumagawa ng malaking pamumuhunan na CHF 500 milyon. Ang pamumuhunan ay tututuon sa paghahatid ng pagbabago sa customer, mga hakbangin sa pagpapanatili, at digital na pag-unlad. Ang estratehikong pagsusuri, na kilala bilang BC Next Level, ay naglalayong i-save ang negosyo ng humigit-kumulang CHF 250 milyon bawat taon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga pandaigdigang operasyon.

Nilalayon ng programa na hubugin ang direksyon ng kumpanya para sa susunod na dekada, ilapit ito sa mga merkado at customer, at pagyamanin ang pagiging simple at digitization sa mga gawi nito. Isang bagong istraktura ng pamamahala ang ipapatupad, na may mga bagong pandaigdigang responsibilidad sa pananalapi, human resources, at teknolohiya. Bukod pa rito, plano ng kumpanya na maglunsad ng isang organisasyon ng supply at development ng customer.

Upang suportahan ang mga pagbabagong ito, babawasan ang executive committee mula siyam hanggang anim na miyembro. Kasama sa mga bagong karagdagan sa komite sina Peter Vanneste bilang Chief Financial Officer, Jutta Suchanek bilang Chief People & Diversity Officer, at Dr. Clemens Woehrle bilang Chief Customer Supply & Development Officer.

Bilang bahagi ng muling pag-aayos, si Jo Thys, ang kasalukuyang Chief Operations Officer, ay gaganapin ang bagong tungkulin ng President Operations Strategy & Innovation, na nag-uulat kay Clemens Woehrle. Ben De Schryver, ang kasalukuyang CFO, ay lilipat sa isang komersyal na tungkulin bilang Regional President para sa North America division. Si Vamsi Mohan Thati ay magiging Regional President para sa rehiyon ng APAC, Middle East at Africa.

Dahil sa mga pagbabagong ito, pinili ng ilang executive, kabilang sina Steve Woolley, Masha Vis-Mertens, at Rogier van Sligter, na maghanap ng mga pagkakataon sa labas ng kumpanya.

Magbibigay si Barry Callebaut ng buong strategic update at higit pang mga detalye tungkol sa BC Next Level sa Nobyembre 1, 2023. Ang update ay ipapakita sa isang hybrid na kaganapan sa London.

Ipinahayag ng CEO na si Peter Feld ang misyon ng kumpanya na maging puso at makina ng industriya ng kakaw at tsokolate. Binigyang-diin niya ang pangangailangang madiskarteng mamuhunan sa kinabukasan ng kumpanya upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng customer para sa mas napapanatiling at makabagong mga produkto. Itinampok ni Feld ang kahalagahan ng paglipat ng paggawa ng desisyon na mas malapit sa mga merkado at mga customer, pati na rin ang pagtanggap sa pagiging simple at digitalization upang himukin ang pagbabago at pagpapanatili.

Patrick De Maeseneire, Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Barry Callebaut, ay nagpahayag ng suporta para sa pamumuhunan ng kumpanya. Naniniwala siya na gagawin ng BC Next Level si Barry Callebaut na mas nakatuon sa customer, maliksi, at mahusay, na tinitiyak ang pangmatagalang tagumpay para sa lahat ng stakeholder.

Sa makabuluhang pamumuhunan at madiskarteng pagsusuri na ito, nilalayon ni Barry Callebaut na palakasin ang posisyon nito bilang pinuno sa industriya at magpatuloy sa paghahatid ng halaga sa mga customer at stakeholder nito.

