Barbie Digital Release Date: Saan Mapapanood at Kailan Aasahan ang Pag-stream sa Max

Matapos ang napakalaking tagumpay nito sa takilya, ang inaabangang Barbie na pelikula ay sa wakas ay magagamit na para sa digital download. Nagpasya ang Warner Bros. na i-release si Barbie sa mga premium na video-on-demand na platform wala pang dalawang buwan pagkatapos nitong ipalabas sa sinehan. Gayunpaman, ang pelikula ay patuloy na ipapalabas sa mga sinehan, kabilang ang isang linggong paglabas ng IMAX sa Setyembre 22.

Tulad ng para sa mga opsyon sa streaming, simula Martes, Setyembre 12, mabibili at marerentahan si Barbie nang digital sa mga platform gaya ng Amazon Prime, Google Play, Apple TV, at Vudu, bukod sa iba pa. Maaaring mag-iba ang presyo depende sa platform, ngunit inaalok ng Amazon Prime ang pelikula para sa pre-order sa $29.99 na bibilhin at $24.99 na rentahan para sa isang 48-hour viewing window.

Kasama sa digital release ng Barbie ang mahigit 30 minutong bonus na content, kabilang ang mga featurette tulad ng “Welcome to Barbie Land,” “Becoming Barbie,” “Playing Dress-Up,” “Musical Make Believe,” “All-Star Barbie Party,” at “ Ito ay Isang Kakaibang Mundo.” Gayunpaman, wala pang tiyak na petsa ng paglabas para sa Barbie DVD o Blu-Ray.

Dahil ang Barbie ay isang Warner Bros. na pelikula, inaasahang magiging available ito para sa streaming sa Max, ang streaming service na pagmamay-ari ng Warner Bros., bago matapos ang taon. Ang mga nakaraang palabas sa teatro ng Warner Bros. ay sumunod sa isang pattern kung saan inilalabas ang mga ito sa premium na video-on-demand at pagkatapos ay magiging available sa Max pagkatapos ng isang partikular na yugto ng panahon. Halimbawa, ang The Flash ay inilabas sa PVOD limang linggo pagkatapos nitong palabas sa teatro at nagsimulang mag-stream sa Max limang linggo pagkatapos ng PVOD.

Kung isasaalang-alang ang tagumpay at pag-asa sa pananalapi ni Barbie, malamang na maghintay pa ang studio para ilabas ito sa Max. Kasunod ng katulad na pattern gaya ng The Flash, maaaring lumabas si Barbie sa Max humigit-kumulang siyam na linggo pagkatapos nitong palabasin sa teatro. Sa speculatively, maaaring mag-stream si Barbie sa Max bandang kalagitnaan hanggang huli ng Nobyembre 2023. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na petsa ng paglabas ng Barbie Max.

Kung hindi ka makapaghintay na manood ng Barbie movie, maaari mo itong bilhin o rentahan online simula bukas. I-enjoy ang digital release at manatiling nakatutok para sa anumang update sa availability ng streaming ni Barbie sa Max.

