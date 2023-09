Bankjoy sa Demo Digital Banking Platform kasama ang Neobank Client sa FinovateFall 2023

Ang Bankjoy, isang nangungunang provider ng digital banking, ay napili upang ipakita ang digital banking platform nito sa isang bagong neobank client sa FinovateFall 2023. Itinatampok ng demo kung paano binibigyang kapangyarihan ng suite ng mga serbisyo ng digital banking ng Bankjoy ang mga neobank na mag-alok ng higit na halaga sa kanilang mga customer.

Nag-aalok ang Bankjoy ng modernong teknolohiya sa pagbabangko, kabilang ang mobile at online na pagbabangko, sa mga panrehiyong bangko, neobank, at mga unyon ng kredito. Ang platform nito ay nagbibigay-daan sa mga digital na bangko at neobank na mag-target ng mga partikular na merkado at demograpiko ng customer habang pinapanatili ang kanilang mga kasalukuyang pangunahing sistema.

Sa FinovateFall, ipapakita ng Bankjoy ang tuluy-tuloy na karanasan ng user, visually appealing design, advanced digital features, at integration capabilities sa iba't ibang core platform at third party. Ginagawa nitong isang mainam na pagpipilian para sa mga neobank na naghahanap upang mapahusay ang karanasan sa digital banking para sa kanilang mga retail at komersyal na customer.

Sinabi ni Greg Palmer, VP ng Strategy sa Finovate, "Natutuwa kaming magkaroon muli ng Bankjoy sa entablado sa Finovate ngayong taon, sa pagkakataong ito ay may neobank bilang kanilang co-presenter. Inaasahan naming makakita ng isang kapana-panabik na demo mula sa dalawang organisasyong nag-iisip ng pasulong."

Ayon sa isang ulat, ang pandaigdigang neobanking market ay nagkakahalaga ng $66 bilyon noong 2022 at inaasahang lalago sa isang compound annual growth rate (CAGR) na halos 55% mula 2023 hanggang 2030. Habang patuloy na nakakakuha ng traksyon ang mga neobank, mahalaga ito para sa kanila upang magkaroon ng tamang teknolohiya para makapagbigay ng karanasan ng user na mayaman sa feature na nakakatugon sa mga pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga target na customer.

Ang Bankjoy CEO at Founder, Michael Duncan, ay nagpahayag ng sigasig tungkol sa pakikilahok sa Finovate at pagpapakita ng kanilang intuitive na digital banking platform. Kasama sa platform ng Bankjoy ang mobile at online na pagbabangko, mga e-statement, online na pagbubukas ng account, online na pinagmulan ng pautang, at pakikipag-usap na AI, bukod sa iba pang mga tampok. Ang kumpanya ay patuloy na nagdaragdag ng mga bagong feature, functionality, at integration sa mga digital product offering nito.

Pinagmumulan:

Financial Technology Ngayon