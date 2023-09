Baldur's Gate 3: Mahahalagang Spells at Kakayahan para sa Iyong Karakter

By

Ang Baldur's Gate 3 ay nag-aalok sa mga manlalaro ng napakaraming opsyon pagdating sa pagbuo ng character, pag-loadout ng kakayahan, at spelling. Sa napakaraming pagpipilian na magagamit, maaaring napakahirap na magpasya kung alin ang pinakamahusay para sa iyong karakter. Sa artikulong ito, tutuklasin namin ang ilang mahahalagang spell at kakayahan na dapat idagdag sa iyong arsenal habang naglalakbay ka sa mundo ng Faerûn.

Eldritch Sabog

Ang Eldritch Blast ay dapat magkaroon ng nakakasakit na Cantrip para sa Warlocks. Ang kakayahang makapinsala sa puwersa na ito ay kumukuha ng isang malakas na sinag na may mahusay na hanay. Habang nag-level up ka, maaari ka ring mag-shoot ng hanggang tatlong putok nang sabay-sabay. Mapapahusay pa ng mga warlock ang spell na ito gamit ang mga modifier tulad ng Agonizing Blast (nadagdagang pinsala) at Repelling Blast (nagtutulak sa mga kaaway palayo). Ang pagdaragdag ng Repelling Blast sa iyong build ay maaaring maging partikular na kapaki-pakinabang para sa pagharap sa mga malalayong kaaway. Dahil isa itong Cantrip, hindi ito nililimitahan ng mga spell slot, na ginagawa itong isang mahalagang karagdagan sa anumang repertoire ng Warlock.

Pamamatnubay

Ang gabay ay isang napakahalagang Cantrip na nagbibigay ng +1d4 na bonus sa mga pagsusuri sa istatistika. Sa pamamagitan man ng sarili mong karakter o isang kasama tulad ng Shadowheart, ang pagkakaroon ng Guidance ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong mga pagkakataong magtagumpay sa mga dice roll. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga pagsusuri sa diyalogo at maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa kinalabasan ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng libreng boost na ito.

mga Kaibigan

Katulad ng Guidance, Friends ay isa pang kapaki-pakinabang na Cantrip para sa stat checks, partikular na ang mga may kinalaman sa dialogue. Nagbibigay ito ng Advantage sa mga tseke na ito, na nagpapahintulot sa iyo na gumulong ng dalawang dice at piliin ang mas mataas na numero. Matutulungan ka ng mga kaibigan na malampasan ang mga malas na roll at maayos na pakikipag-usap sa iyong paraan sa mga nakakalito na sitwasyon. Isaisip ang spell na ito kung gusto mo ng safety net para sa iyong mga pagsusuri sa istatistika.

Mga counter

Ang Counterspell ay isang reaction ability na nagbibigay-daan sa mga magic user na kanselahin ang malalakas na spell na ginawa ng mga kaaway. Nangangailangan ito ng Level 3 na spell slot, ngunit maaari nitong malabanan kahit ang mga high-level na spell na may matagumpay na pagsusuri sa istatistika. Gamitin ang Counterspell nang maingat, dahil ito ay isang limitadong mapagkukunan. I-save ito para sa mga pinakamapangwasak na spell at gumawa ng mga madiskarteng desisyon sa panahon ng laban para ma-maximize ang pagiging epektibo nito.

Pagpalain

Ang Bless ay isang spell na nagbibigay ng +1d4 na bonus sa ilang partikular na roll para sa iyong buong party. Bagama't gumagamit ito ng Spell Slot, ang mga benepisyo nito ay maaaring sumalansan sa iba pang mga pakinabang o buff na makakaapekto sa Attack Rolls at Saving Throws. I-cast ang Bless bago sumali sa mga makabuluhang laban upang mapataas ang mga pagkakataong magtagumpay ng iyong partido.

Takot

Ang pagkakaroon ng takot sa iyong mga kaaway ay maaaring magbigay sa iyo ng mataas na kamay sa isang labanan. Ginagawa iyon ng Fear spell sa pamamagitan ng pagdudulot ng mga takot na kaaway na magkaroon ng Disadvantage sa kakayahan at pag-atake ng mga pagsusuri. Pinipigilan din nito ang kanilang paggalaw, na pumipigil sa kanila na lumapit sa caster. Ang spell na ito ay maaaring lumikha ng mga pagkakataon para sa pagmamanipula at kontrol sa larangan ng digmaan.

Ulap ng mga Dagger

Ang Cloud of Daggers ay isang mahusay na area-of-effect spell na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Bagama't maaaring hindi malawak ang apektadong lugar nito, mataas ang potensyal ng pinsala nito. Ang spell ay lumilikha ng isang twister ng mga dagger, na humaharap sa pinsala sa sinumang kaaway o kahit na kasama sa koponan na lumalakad dito. Ito ay isang mahusay na spell na gamitin sa mga chokepoint o gitnang lugar ng isang larangan ng digmaan upang i-funnel at makapinsala sa mga kaaway.

Maulap na Hakbang/Dimensyon na Pinto

Ang pagkakaroon ng kakayahang mag-teleport sa iyong sarili ay maaaring maging isang game-changer. Nagbibigay-daan sa iyo ang mga spelling tulad ng Misty Step o Dimension Door na mabilis na iposisyon ang iyong sarili sa larangan ng digmaan, iwasan ang mga kaaway, o maabot ang mga lugar na hindi maa-access. Ang mga spell na ito ay nagbibigay ng versatility at maaaring maging madaling gamitin sa parehong labanan at exploration na sitwasyon.

Tandaan na ang mga spell at kakayahan na ito ay dapat piliin batay sa iyong character build at playstyle. Mag-eksperimento sa iba't ibang kumbinasyon upang mahanap kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Huwag matakot na gumawa ng sarili mong mungkahi o sumubok ng mga bagong diskarte habang sumusulong ka sa Baldur's Gate 3.

