Baldur's Gate 3 Split-Screen sa PS5: Pagsusuri sa Pagganap

Ang Baldur's Gate 3 kamakailan ay gumawa ng debut nito sa PS5, at kasama nito ang pinaka-inaasahang tampok na split-screen. Nagbibigay-daan ito sa mga may-ari ng PS5 na makipagtulungan sa kanilang mga kaibigan na naglalaro sa PC. Bagama't sa pangkalahatan ay gumagana nang maayos ang split-screen functionality, ang IGN ay nakatagpo ng ilang isyu sa panahon ng kanilang pagsusuri sa pagganap ng laro.

Sa panahon ng pagsusuri, si Michael Thompson, ang tagasuri, ay nabanggit na ang pagganap ng laro ay bumaba nang malaki nang ang dalawang karakter ay nag-explore sa iba't ibang bahagi ng isang lungsod, partikular sa panahon ng Act 3. Nalaman niyang ang CPU, sa halip na ang GPU, ay binubuwisan sa mga pagkakataong ito. Nag-ulat si Thompson ng average na 27.3 frames per second kapag sinusubukan ang split-screen mode sa Act 3. Sa split-screen mode, tumatakbo ang laro sa 1440p at 30fps.

Kilala ang Act 3 na partikular na nakakapagbuwis sa Baldur's Gate 3, anuman ang platform, dahil sa malawak na lugar ng lokasyon at mataas na bilang ng mga non-playable character (NPC) na naroroon. Sa kabila ng pagbaba ng pagganap sa panahon ng Act 3, binigyang-diin ni Thompson na ang laro sa pangkalahatan ay nagpapanatili ng isang matatag na rate ng frame na humigit-kumulang 30fps sa labas ng partikular na lokasyong iyon.

Kapansin-pansin na ang split-screen ay naging hamon para sa Baldur's Gate 3 sa lahat ng platform. Ang bersyon ng Xbox, sa partikular, ay nahaharap sa mga isyu sa pagganap at, bilang isang kompromiso, ang split-screen ay unang inalis sa bersyon ng Xbox Series S, bagama't maaari itong idagdag sa hinaharap na pag-update. Ang Larian Studios, ang mga developer ng Baldur's Gate 3, ay nagtatrabaho din sa pagpapatupad ng cross-play na suporta, na nagpapahintulot sa mga manlalaro ng PS5 na ipagpatuloy ang kanilang pag-unlad ng laro sa PC at vice versa.

Sa kabila ng mga hiccup sa pagganap na ito na may split-screen, ang tampok na co-op ng Baldur's Gate 3 ay pinuri sa pangkalahatan. Nag-aalok ang laro ng masaganang karanasan sa co-op, na sumusuporta sa maraming manlalaro online at sa split-screen mode. Ang Larian Studios ay gumawa ng makabuluhang pagsisikap upang matiyak na ang laro ay gumagana nang maayos sa parehong mga mode.

Sa pagsusuri ng IGN sa Baldur's Gate 3, ang laro ay nakatanggap ng perpektong marka na 10, pinupuri ang taktikal na pakikipaglaban nito sa RPG, nakakahimok na kuwento, mahusay na binuo na mga character, pinakintab na cinematic na presentasyon, at isang mundo na naghihikayat sa paggalugad at pagkamalikhain.

