Baldur's Gate 3: The Consequences of Losing a Netherstone

Nakuha ng Baldur's Gate 3 ang atensyon ng mga manlalaro sa kahanga-hangang pagpapatupad nito ng mga Dungeons & Dragons system at ang kalayaang ibinibigay nito para sa roleplaying. Gayunpaman, ang laro ay hindi magdadalawang-isip na babalaan ka kung gagawa ka ng isang bagay na kalokohan, bago ka hayaang magpatuloy at harapin ang mga kahihinatnan.

Sa Act 3 ng laro, ang mga manlalaro ay may tungkuling hanapin ang natitirang Netherstones para sa pangunahing quest, "Confront the Elder Brain." Ang mga Netherstone na ito ay mahalaga sa storyline at hindi maaaring itapon. Upang maiwasan ang mga manlalaro na itapon ang mga ito, pinaghihigpitan ng laro ang paghagis ng mga Netherstones mismo. Gayunpaman, walang pagbabawal laban sa paglalagay ng Netherstone sa isang lalagyan, kung saan nagiging kawili-wili ang mga bagay.

BOB_BestOfBugs, isang maparaan na manlalaro, ay nagpasya na subukan ang mga limitasyon ng laro sa pamamagitan ng paghagis sa lalagyan na may hawak na isang Netherstone sa bangin. Binabalaan ng karakter ng Emperor ang manlalaro tungkol sa kahalagahan ng bato at inutusan silang kunin ito. Gayunpaman, sa sandaling itapon ang lalagyan, ang Emperor ay nagdadalamhati sa mga aksyon ng manlalaro, na nagsasabi na kung wala ang lahat ng tatlong bato, ang kanilang mga pagkakataon na mangibabaw sa utak ay nasisira.

Bilang resulta, ang mga manlalaro ay sasailalim sa isang cutscene kung saan ang Absolute ay ginagawang mga flayer ng isip ang manlalaro at ang kanilang partido, na sinusundan ng isang Game Over screen. Ang masamang pagtatapos na ito ay maaaring ma-trigger sa iba't ibang mga punto sa buong laro, kabilang ang sa panahon ng isang nababagabag na Long Rest sa Act 2.

Kapansin-pansin na habang pinipigilan ng laro ang mga manlalaro na lumaban sa kanilang mga motibasyon, hindi ito ganap na pumipigil sa kanila na gawin ito. Sa halip, pinapayagan nito ang mga manlalaro na mag-eksperimento at masaksihan ang mga epekto ng kanilang mga aksyon, kumpleto sa mga character na nagpapaalala sa kanila na "Sinabi ko na sa iyo."

Ang Baldur's Gate 3 ay patuloy na humahanga sa atensyon nito sa detalye at sa paraan ng pagtanggap nito sa mga pagpipilian ng manlalaro. Ang video ni BOB_BestOfBugs na nagpapakita ng mga kahihinatnan ng pagkawala ng isang Netherstone ay nagbibigay ng isang kawili-wiling paggalugad ng mga mekanika ng laro. Kaya, kung nagpaplano ka ng anumang katulad na mga stunt, siguraduhing mag-save muna, o maaari mong makita ang iyong sarili na nahaharap sa masasamang kahihinatnan.

