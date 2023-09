Baldur's Gate 3: Discovering the Joy of Role-Playing

Sa pelikulang The Matrix Reloaded, sinabi ng karakter na si Seraph na hindi tunay na kilala ang isang tao hangga't hindi nila nilalabanan ang mga ito. Katulad nito, sa mundo ng mga role-playing na laro tulad ng Baldur's Gate 3, hindi mo lubos na mauunawaan ang laro hanggang sa hamunin ka nito sa hindi inaasahang paraan. Kung ito man ay ang realisasyon na ang iyong karakter ay kulang sa combat finesse o ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian na nakakaapekto sa kinalabasan ng laro, ang tunay na karanasan ng Baldur's Gate 3 ay madalas na nagsisimula pagkatapos na harapin ang mga pag-urong.

Hindi tulad ng iba pang mga video game, ang Baldur's Gate 3 ay nag-aanyaya sa mga manlalaro na isawsaw ang kanilang sarili sa papel ng kanilang napiling karakter. Bagama't maaaring piliin ng ilang manlalaro na gumawa ng avatar na kahawig ng kanilang mga sarili, hinihikayat ng laro na tuklasin ang iba't ibang tungkulin at pagkakakilanlan. Ang aspetong ito ng role-playing ang nagpapahiwalay sa Baldur's Gate 3 at ginagawa itong isang nakakahimok na RPG.

Ibinahagi ng may-akda ang kanilang personal na karanasan sa pagsisimula sa isang karakter, si Astarion, isang bampira na Rogue, ngunit pakiramdam ay hindi nakakonekta sa laro. Naghahanap ng mas malalim na pakikipag-ugnayan, gumawa sila ng bagong karakter, si Tav, isang drow Warlock na may kumplikadong backstory. Gayunpaman, kahit na ang paglalakbay ni Tav ay hindi lubos na kasiya-siya. Ito ay noong nilikha ng may-akda ang Mezcal, isang tiefling Bard, na natagpuan nila ang isang karakter na tunay na sumasalamin sa kanila.

Ang pag-restart ng laro at pagsubok ng iba't ibang mga character ay nagbigay-daan sa may-akda na tumuklas ng higit pa tungkol sa mga mekanika ng laro at mga posibilidad sa pagsasalaysay. Natuklasan nila ang mga natatanging katangian at pananaw na hatid ng bawat karakter, na nagpahusay sa pangkalahatang karanasan. Tulad ng sa malikhaing gawain, ang mga unang draft ay maaaring mangailangan ng paggalugad at pag-eeksperimento bago mahanap ang perpektong akma.

Ang Baldur's Gate 3, habang walang limitasyon, ay nag-aalok ng mayaman at nakaka-engganyong mundo para tuklasin ng mga manlalaro. Ang pag-restart ng laro nang maraming beses ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na ganap na makisali sa mundo ng laro at matuklasan ang gustong diskarte sa gameplay. Minsan, kapag ang laro ay humahamon at "nagsisipa" na tunay mong naiintindihan kung paano mo gustong makisali sa mundo ng laro.

