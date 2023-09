Paano Buuin ang Pinakamahusay na Bersyon ng Shadowheart sa Baldur's Gate 3

By

Naghahanap upang lumikha ng pinakamahusay na bersyon ng Shadowheart sa Baldur's Gate 3? Ang aming madaling gamitin na gabay sa pagbuo ay mayroong lahat ng impormasyong kailangan mo upang gawin siyang pinakamabisa at pinakamalakas na karakter na posible.

Pinakamahusay na Subclass para sa Shadowheart sa Baldur's Gate 3

Ang pinakamagandang subclass para sa Shadowheart ay ang Life Domain. Bagama't mayroon kang opsyon na panatilihin ang kanyang orihinal na subclass, ang Trickery Domain, ang pagpapalit nito sa Life Domain ay magbibigay ng mas maraming benepisyo. Upang ilipat ang kanyang subclass, kakailanganin mong gamitin ang feature na "Withers", na nagkakahalaga ng 100 Gold.

Best Ability Score Spread para sa Shadowheart sa Baldur's Gate 3

Ang ideal ability score spread para sa Shadowheart ay ang mga sumusunod:

– Lakas: 10

– Kagalingan ng kamay: 14

– Konstitusyon: 16

– Katalinuhan: 8

– Karunungan: 16

– Charisma: 10

Dahil ang pangunahing stat ng Shadowheart ay Wisdom, mahalagang unahin ito. Mahalaga rin ang Konstitusyon para sa kaligtasan, dahil nakakaapekto ito sa kalusugan. Bukod pa rito, ang pagtutok sa Dexterity ay magpapahusay sa kanyang mga pangunahing kasanayan.

Pinakamahusay na Spells para sa Shadowheart sa Baldur's Gate 3

Bilang isang Cleric, ang mga spells ay mahalaga para sa Shadowheart. Inirerekomenda na pumili ng kumbinasyon ng healing, support, at damage spells para sa kanya. Narito ang ilang mungkahi:

– Cantrip: Guidance, Resistance, Produce Flame

– Antas 1: Salita ng Pagpapagaling, Proteksyon sa Masama at Mabuti, Pagalingin ang mga Sugat, Sugat, Kalasag ng Pananampalataya, Utos

– Antas 2: Espirituwal na Sandata, Hawak ang Tao

– Level 3: Mass Healing Word, Alisin ang Sumpa, Glyph of Warding

– Antas 4: Kalayaan sa Paggalaw

– Level 5: Insect Plague, Iwaksi ang Kasamaan at Mabuti, Flame Strike, Planar Binding

– Level 6: Pagalingin, Pista ng mga Bayani

Pinakamahusay na Build para sa Shadowheart sa Baldur's Gate 3

Kung mas gusto mong hindi baguhin ang kanyang subclass o gusto mong malaman kung paano i-level ang kanyang nakaraang 1st level, sinasaklaw ka ng aming gabay sa pagbuo. Sundin lang ang inirerekomendang subclass, mga marka ng kakayahan, at mga pagpipilian sa spell na binanggit sa itaas.

Ang paggawa ng pinakamahusay na bersyon ng Shadowheart sa Baldur's Gate 3 ay titiyakin na mahusay siya bilang isang manggagamot at dealer ng pinsala. Gamit ang build na ito, madali mong mapabagsak ang sinumang kaaway. Tiyaking tingnan ang aming iba pang mga gabay sa Baldur's Gate 3 para sa higit pang kapaki-pakinabang na mga tip at impormasyon.

