Wala pang Kalahati ng mga Australiano ang May 5G Phones, Ayon sa Pananaliksik

Ayon sa kamakailang pananaliksik na isinagawa ng website ng paghahambing ng presyo na Finder, 46% lang ng mga Australyano na gumagamit ng mga mobile phone ang may device na may kakayahang kumuha ng koneksyon sa 5G. Ang paghahanap na ito ay batay sa Consumer Sentiment Tracker, isang live na survey ng mahigit 53,000 Australian. Inihayag din ng survey na 24% ng mga respondent ang ayaw ng 5G coverage, habang 8% ang umamin na hindi alam kung ano ang 5G. Gayunpaman, 22% ng mga kalahok ang nagpahayag ng pagnanais na mag-upgrade sa isang 5G na telepono sa hinaharap.

Bukod pa rito, ang pananaliksik ay dumarating sa oras na ang 3G network ay malapit nang matapos. Ang mga pangunahing kumpanya ng telecom sa Australia, tulad ng Vodafone, Telstra, at Optus, ay nag-anunsyo ng mga planong isara ang kanilang mga 3G network at muling ayusin ang teknolohiya upang mapahusay ang kanilang mga mas bagong 4G at 5G network. Nakatakdang isara ng Vodafone ang 3G network nito sa Disyembre 15, na sinusundan ng Telstra noong Hunyo 2024 at Optus sa Setyembre 2024.

Iminumungkahi ng mga eksperto na ang mga indibidwal na may mas lumang mga device ay kailangang mag-upgrade sa lalong madaling panahon o nanganganib na mawalan ng koneksyon. Kabilang dito ang mga may-ari ng iPhone, dahil ang mga modelong mas maaga kaysa sa iPhone 6 ay magkakaroon lamang ng access sa 3G, na hindi na susuportahan sa susunod na taon. Ang pag-shutdown ng 3G ay makakaapekto rin sa mga device na hindi telepono, tulad ng mga sistema ng seguridad, mga medikal na alarma, mga EFTPOS machine, at mga remote start system ng ilang sasakyan. Pinapayuhan para sa mga indibidwal na umaasa sa mga naturang device na suriin sa kanilang mga tagagawa o network provider upang matukoy kung sila ay maaapektuhan.

Gayunpaman, ang mga bumili ng kanilang mga mobile phone sa nakalipas na ilang taon ay hindi kailangang mag-alala, dahil kahit na hindi sinusuportahan ng kanilang mga device ang 5G, hindi sila maaapektuhan ng 3G shutdown. Karaniwang ina-upgrade ang mga mobile network bawat dekada o higit pa, na ang mga mas lumang network ay inalis na. Ang 5G, ang ikalimang henerasyon ng mga mobile network, ay unang ipinakilala noong 2019, at inaasahan na ang 6G ay ipakikilala sa pagtatapos ng dekada.

Sa pangkalahatan, itinatampok ng pananaliksik ang kasalukuyang tanawin ng mobile connectivity sa Australia, na wala pang kalahati ng populasyon ang gumagamit ng mga 5G na telepono. Habang umuunlad ang teknolohiya, nagiging mahalaga para sa mga indibidwal na panatilihing napapanahon ang kanilang mga device upang matiyak ang tuluy-tuloy na koneksyon at pag-access sa pinakabagong mga kakayahan sa network.

