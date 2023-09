Nag-aalok ang Augusta County Library ng mga Technical Literacy Classes

Ang Augusta County Library sa Fishersville, Virginia, ay magbibigay ng mga teknikal na klase sa literacy ngayong taglagas upang matugunan ang mga tao sa lahat ng antas ng kasanayan. Sa lalong nagiging virtual na merkado ng trabaho ngayon, lumalaki ang pangangailangan para sa mga kasanayan sa digital literacy upang matiyak na ang mga indibidwal ay nilagyan ng kinakailangang mga kasanayan sa teknolohiya. Ang mga kasanayang ito ay mula sa mga pangunahing gawain tulad ng pagpapadala ng mga email hanggang sa pagprotekta sa sarili mula sa mga cyber scam at pagtatangka sa phishing.

Sa suporta ng isang pondong gawad ng AT&T, ang Augusta County Library ay naglalayon na makipagtulungan sa komunidad upang mag-alok ng parehong pangkalahatang digital na kaalaman at espesyal na kasanayan. Itinatampok ni Rachael Phillips, ang tagapamahala ng mga serbisyong nasa hustong gulang sa aklatan, ang kahalagahan ng digital literacy sa lipunan ngayon. Kung wala ang mga kasanayang ito, ang mga indibidwal ay maaaring mahuli sa merkado ng trabaho at makibaka sa mga pang-araw-araw na aktibidad sa isang mundo na hinimok ng teknolohiya.

Ang mga klase na ibinigay ng Augusta County Library ay libre, ngunit ang espasyo ay limitado. Hinihikayat ni Phillips ang sinumang interesadong dumalo na bisitahin ang website ng aklatan o tumawag sa iskedyul. Ang mga klase ay tututuon sa mga pangunahing kaalaman sa cyber security, pagpapakilala sa mga device gaya ng mga Android at Apple device, at pagbuo ng mga pangunahing kasanayan sa digital literacy.

Ang mga klase na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga matatandang indibidwal at sa mga muling papasok sa komunidad. Ipinaliwanag ni Phillips na maraming tao ang nahihirapang matuto kung paano gumamit ng mga internet device, na maaaring magresulta sa panghihina ng loob sa mga paghahanap ng trabaho at pang-araw-araw na gawain. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga klaseng ito, hinahangad ng Augusta County Library na tulay ang digital divide at tiyakin na ang mga miyembro ng komunidad ay may mga kinakailangang kasanayan upang umunlad sa isang lalong digital na mundo.

Sa konklusyon, kinikilala ng Augusta County Library ang kahalagahan ng mga kasanayan sa digital literacy at naglalayong magbigay ng mga mapagkukunan at mga klase upang matulungan ang mga indibidwal na makuha o palakasin ang mga kasanayang ito. Sa suporta ng komunidad at ng pondong gawad ng AT&T, ginagawang accessible ng library ang digital literacy sa lahat, anuman ang antas ng kasanayan o edad.

Pinagmulan: WHSV (walang ibinigay na URL)