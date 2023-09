Inilabas ng Audemars Piguet ang Mga Bagong Release sa Limang Koleksyon

Ipinakilala kamakailan ng Audemars Piguet ang isang hanay ng mga bagong timepiece sa limang magkakaibang koleksyon, na nagpapakita ng kanilang pangako sa pagbabago at pagkakayari. Kabilang sa mga highlight ay ang Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, ang High Jewelry Royal Oak, ang Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, ang Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, at ang Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Itinatampok na ngayon ng Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin ang paggamit ng titanium at bulk metallic glass (BMG) sa pagbuo nito, na nagbibigay dito ng kakaiba at cutting-edge na hitsura. Ang kumbinasyon ng mga materyal na ito ay unang nakita sa 2021 Only Watch na alok ng brand, at ngayon ay isinama na ito sa regular na koleksyon. Ang bagong edisyon ay pinalakas ng caliber 7121, na pinapalitan ang dating caliber 2121.

Para sa mga mas gusto ang isang katangian ng karangyaan, ang Audemars Piguet ay nagpakilala ng apat na mataas na bersyon ng alahas ng klasikong Royal Oak. Itinatampok ng mga modelong ito ang bihira at lubos na teknikal na setting ng snow, na nagdaragdag ng maliwanag na epekto sa iconic na disenyo. Available sa 18-karat na puti o pink na ginto, at sa dalawang laki, pinagsasama ng mga timepiece na ito ang elegante at wearability.

Bilang pagpapatuloy ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Royal Oak, inilunsad ng brand ang Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked sa dilaw na ginto. Ang bagong karagdagan na ito ay nagpapanatili ng parehong DNA tulad ng naunang inilabas na pink na ginto at hindi kinakalawang na asero na mga bersyon, na may pagtuon sa transparency at sopistikadong pagkakayari. Ang ginamit na paggalaw ay ang kalibre 7124, na kapansin-pansing manipis sa 2.7mm lamang.

Upang gunitain ang ika-30 anibersaryo ng Royal Oak Offshore, ang Audemars Piguet ay naglabas ng dalawang bagong modelo sa ceramic, titanium, at ginto. Ang mga timepiece na ito ay muling binibigyang kahulugan ang 2020 Ref. 26405CE at pinapagana ng caliber 4401, isang self-winding integrated chronograph movement na may flyback function.

Sa wakas, para sa mga naghahanap ng teknikal na kahusayan, ang Audemars Piguet ay nagpapakita ng dalawang bagong bersyon ng Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie sa black ceramic sa unang pagkakataon. Nagtatampok ang mga relo na ito ng patentadong teknolohiya ng Supersonnerie ng brand, na nagsisiguro ng pambihirang pagganap ng tunog. Pinapatakbo ng kalibre 2953, pinagsasama ng mga timepiece na ito ang advanced na teknolohiya at tradisyonal na pagtatapos.

Patuloy na itinutulak ng Audemars Piguet ang mga hangganan ng paggawa ng relo sa kanilang mga pinakabagong release, na nag-aalok sa mga mahilig sa magkakaibang hanay ng mga opsyon na nagpapakita ng kanilang teknikal na kadalubhasaan at artistikong likas na talino.

