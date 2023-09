Atari na Kumuha ng Retro Gaming Forum AtariAge: Ano ang Ibig Sabihin nito para sa Komunidad

Ang Atari, ang iconic na kumpanya ng gaming na kilala sa mga retro na laro at console nito, ay nag-anunsyo ng pagkuha nito sa AtariAge, isang sikat na retro gaming forum at repository para sa hindi na ginagamit na Atari hardware. Bagama't ang ilan sa komunidad ng paglalaro ay maaaring mas nasasabik tungkol sa mga paparating na paglabas tulad ng Starfield at Baldur's Gate 3, mayroon pa ring malaking bilang ng mga mahilig na masayang naaalala ang "magandang araw" ng mga larong kasing laki ng kilobyte at mga wood-panel na console.

Ang pagkuha ng AtariAge ay nagpapahiwatig ng dedikasyon ng Atari sa pagpapanatili ng intelektwal na ari-arian nito at pagpapalawak ng mga larong magagamit para sa hardware nito. Si Albert Yarusso, ang tagapagtatag ng AtariAge, ay magsisilbi na ngayong panloob na istoryador ng Atari, na tinitiyak ang pagiging tunay ng mga retro release ng kumpanya. Tiniyak din ng Atari sa komunidad na hindi nito i-censor ang pagsasalita sa mga forum at planong magpatupad ng bagong imprastraktura ng e-commerce.

Ang karamihan ng komunidad ay positibong tumugon sa pagkuha, na nauunawaan na ang patuloy na suporta ng isang hindi na ginagamit na platform ay nangangailangan ng napapanatiling monetization. Gayunpaman, may ilang mga alalahanin na ipinahayag ng mga gumagamit na natatakot sa pagsasama ng mga komersyal na interes at ang epekto sa kultura ng komunidad.

Kinilala ni Atari ang mga alalahaning ito at hiniling sa komunidad na panatilihing bukas ang isipan, na nagpapahayag ng pangako na patunayan ang anumang pagdududa na mali sa paglipas ng panahon. Ang pagkuha ay tila hindi maiiwasan, dahil sa kamakailang mga pagsisikap ng Atari na buhayin ang iconic na 2600 console nito at ang interes nito sa pagbuo ng orihinal na nilalaman para dito.

Ang pagkuha na ito ay isang makabuluhang hakbang para sa Atari, dahil pinalalakas nito ang kanilang posisyon sa retro gaming market at pinapalawak ang kanilang mga mapagkukunan para sa pagpapanatili at pagdiriwang ng kanilang legacy sa paglalaro.

