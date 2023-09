Nakatakdang Bumalik ang Valkyrie LMH Program kasama ang Aston at Heart of Racing Partnership

Pagkatapos ng mahigit tatlong taon na pag-hold, ang programa ng Valkyrie LMH ay nakatakdang i-reactivate sa pamamagitan ng partnership sa pagitan ng Aston Martin at ng US-based na team na Heart of Racing. Ang Aston Martin at Heart of Racing ay iniulat na nagsasara sa isang deal upang dalhin ang Valkyrie LMH car sa track sa 2021.

Ang Aston Martin ay nakikipag-usap sa mga supplier at nag-iipon ng isang koponan upang pangasiwaan ang programa, kabilang ang dating Williams F1 engineering director na si Adam Carter. Habang hindi kinumpirma ng Aston Martin ang muling pagkabuhay ng Valkyrie LMH, binigyang-diin ng kumpanya ang sportscar racing DNA nito at ang pangako nito sa pagsusuri ng mga opsyon sa umuusbong na landscape ng motorsport.

Ang punong-guro ng koponan ng Heart of Racing na si Ian James ay nagpahayag ng pagnanais ng koponan na umakyat sa pinakamataas na klase ng internasyonal na karera ng sportscar ngunit sinabi na wala pang kasunduan na naabot o pinirmahan. Ang Heart of Racing ay lumawak na sa World Endurance Championship (WEC) kasama ang Aston Martin ngayong taon.

Ang Valkyrie race car ay inaasahang makikipagkumpitensya sa parehong WEC at sa International Motor Sports Association (IMSA). Ang kotse ay papaganahin ng isang 6.5-litro na V12 engine na binuo kasabay ng Cosworth, katulad ng makina na ginamit sa bersyon ng kalye ng Valkyrie.

Natigil ang programa ng Valkyrie nang ang mga LMDh na sasakyan na nakabase sa LMP2 ay isinama sa Hypercar division ng WEC. Gayunpaman, nagpasya ang Aston Martin na buhayin ang programa kasunod ng mga pahiwatig mula kay Lawrence Stroll, may-ari ng Aston Martin, tungkol sa isang mataas na antas ng pagbabalik sa Le Mans.

Ang huling paglahok ng Aston Martin sa nangungunang klase sa Le Mans ay kasama ang AMR-One open-top LMP1 noong 2011. Ang programang Valkyrie ay hiwalay sa operasyon ng Aston Martin Racing na bumuo ng DBR1/2 P1 na coupe na nakabase sa Lola.

Pinagmumulan:

– Autosport