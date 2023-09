Assassin's Creed Mirage: A Return to the Franchise's Roots

Ang Assassin's Creed ay nakakita ng ilang pagbabago sa mga nakalipas na taon, na may mga laro tulad ng Odyssey at Valhalla na lumihis mula sa mga pangunahing elemento na ginawang napakaespesyal ng serye. Gayunpaman, ang paparating na yugto, Mirage, ay tila ibabalik ang franchise sa mga ugat nito sa pinakamahusay na paraan na posible.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng Mirage ay ang setting nito. Wala na ang malawak na open-world na kapaligiran ng mga nakaraang laro, na pinalitan ng siksik at makulay na Baghdad. Ang lungsod mismo ay pakiramdam na buhay at puno ng karakter, na may mataong kalye, buhay na buhay na palengke, at magkakaugnay na mga rooftop. Ang paggalugad sa hyper-detailed na palaruan na ito ay isang kasiyahan, at ang lungsod ay tunay na nararamdaman ng sarili nitong katangian.

Ipinakilala rin ng Mirage ang isang binagong sistema ng pagiging kilala, na ginagawang mas mahirap na maiwasan ang pag-detect. Nagre-react ang mga guwardiya sa presensya mo, at ituturo ka ng mga sibilyan kung hindi ka sumasama. Kung mas maraming problema ang idudulot mo, mas maraming mga kaaway ang iyong makakaharap, kabilang ang mga mamamana at mabigat na armored guard. Ang system na ito ay nagdaragdag ng isang masayang hamon sa laro at ibinabalik ang klasikong Assassin's Creed na pakiramdam.

Ang Combat in Mirage ay nagpapanatili ng ilang mechanics mula sa mga kamakailang entry, ngunit may mga pagpapabuti. Ang mga antas ng kaaway at bilang ng pinsala ay pinalitan ng mga health bar, countering, at dodge roll. Mas mahirap at reaktibo ang labanan, na nangangailangan ng diskarte at tumpak na timing. Ang stealth na labanan, sa partikular, ay kumikinang sa Mirage. Ang paglipat sa mga anino at pananatiling nakatago ay nakakaramdam ng kasiya-siya at nakakaengganyo, na nagpapaalala sa mga unang araw ng serye.

Ibinabalik ng Assassin's Creed Mirage ang serye sa mga ugat na nakapokus sa stealth at nakuha kung ano ang naging dahilan ng pagiging popular ng franchise noong una. Bagama't maaaring makaligtaan ng ilan ang mga elemento ng RPG, ang nakatutok na setting, intuitive na kontrol, at kasiya-siyang stealth gameplay ay nag-aalok ng pagbabalik sa anyo para sa serye.

