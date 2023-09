Assassin's Creed Mirage: Isang Pagbabalik sa Detective Gameplay

By

Nag-aalok ang Assassin's Creed Mirage ng pagbabalik sa pinagmulan ng serye, na tumutuon sa social stealth at imbestigasyon. Ang laro ay nagsisilbing isang pag-reset at isang potensyal na pagwawasto ng kurso para sa franchise. Ang unang karanasan sa gameplay ay nagpapakita ng mga pamilyar na elemento na nagpasikat sa Assassin's Creed, habang itinatampok din kung bakit umusbong ang serye sa paglipas ng panahon.

Ang preview ng laro ay binubuo ng tatlong hindi magkakasunod na kabanata. Sa unang kabanata, ginalugad ng mga manlalaro ang mga kalye ng Baghdad bilang si Basim Ibn Ishaq, isang mahuhusay na magnanakaw sa kalye na kalaunan ay naging mentor sa Valhalla. Ang gameplay ay nagsasangkot ng pagpapatakbo, pandurukot, at pagtawid sa mga rooftop ng isang magandang detalyadong lungsod.

Pinipigilan ng demo ang mga side quest ngunit pinapayagan ang mga manlalaro na makipag-ugnayan sa mga kapitbahay at kapwa magnanakaw ni Basim, kasama ang mga pusa ng lungsod. Ang matalik na pakiramdam ng mga pambungad na kabanata na ito ay nakukuha ang kakanyahan ng pinakamahusay na entry ng serye, ang Origins. Ang mapa ng laro ay kinabibilangan ng Baghdad, pati na rin ang mga malalayong probinsya at hindi pa maayos na mga lugar, na nagbibigay sa mga manlalaro ng pagkakataong galugarin ang isang malawak na mundo.

Ang ikalawang kabanata ay nagpapakilala sa pagsisimula ni Basim sa mga Nakatago, ang kanyang unang pagpapanday ng espada, at ang sistema ng labanan ng Mirage. Ang labanan, bagama't kaakit-akit sa paningin, ay sumusunod sa isang pamilyar na pattern ng pag-atake, pag-iwas, pagpigil, at pag-atake. Bagama't kakaiba ang choreography, ang pakiramdam ng mekaniko ay katulad ng mga naunang entry sa serye.

Ang pangwakas at pinakamahabang kabanata ay naglulubog sa mga manlalaro sa isang multi-step na misyon. Bilang Basim, ang layunin ay pumatay sa isang makapangyarihang mangangalakal na dumating sa Baghdad sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari. Ang misyon na ito ay nangangailangan ng pangangalap ng intel sa isang lokal na antas, na nakapagpapaalaala sa mga naunang laro ng Assassin's Creed.

Binigyang-diin ni Mirage ang papel ni Basim bilang isang detective at isang Robin Hood-esque figure, na ginagamit ang kanyang koneksyon sa mga tao ng Baghdad upang makamit ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, ang gameplay mechanics ay maaaring maging maselan, na may mga isyu sa climbing wall at hindi sinasadyang paglukso. Ang traversal mechanics minsan ay nakakasagabal sa mga stealth sequence, na hindi sinasadyang inilalantad ang lokasyon ng player.

Sa kabila ng mga bahid na ito, nag-aalok ang Assassin's Creed Mirage ng nostalgic na pagbabalik sa detective gameplay ng serye, na nagbibigay ng nakakapreskong pagbabago ng bilis mula sa mga kamakailang installment na nakatuon sa napakalaking mundo at progression system.

