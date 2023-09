Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Assassin's Creed Series

Ang Assassin's Creed Mirage ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa Ubisoft Bordeaux, dahil ito ang unang pagkakataon na pinangunahan ng studio ang pagbuo sa isang buong release ng laro. Kilala sa kanilang trabaho sa Valhalla's Wrath of the Druids DLC, napili ang Bordeaux na bumuo ng mas payat at mas nakatutok na Mirage, na orihinal na nilayon na maging DLC ​​para sa Valhalla bago maging isang standalone na pakikipagsapalaran. Makikita sa makasaysayang lungsod ng Baghdad, layunin ng Mirage na bumalik sa pinagmulan ng serye ng Assassin's Creed at magbigay pugay sa orihinal na laro.

Isa sa mga pangunahing aspeto ng Mirage ay ang pagbibigay-diin nito sa stealth at scouting, na ibinabalik ang klasikong Assassin's Creed gameplay. Nagbalik ang social blending, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na maayos na makisama sa mga tao at mag-navigate sa mga abalang kalye ng Round City ng Baghdad. Ang Parkour ay isa ring kilalang tampok, dahil ang mga manlalaro ay maaaring tumawid sa lungsod gamit ang mga rooftop at magsagawa ng mga akrobatikong galaw upang maiwasan ang labanan. Bukod pa rito, available ang mabilis na paglalakbay sa mga naka-synchronize na viewpoint para sa mga mas gusto ang mas mabilis na paraan ng transportasyon.

Ang Round City mismo ay isang kahanga-hangang setting, na nagtatampok ng mga kanal, halamanan, at natatanging mga distrito na may arkitektura na nakapagpapaalaala sa unang laro ng Assassin's Creed. Ang bawat distrito ay nag-aalok ng kakaibang karanasan, tulad ng Karkh, isang mataong market town, at Abbasiyah, tahanan ng The House of Wisdom kung saan nag-aaral ang mga iskolar ng matematika at pilosopiya. Ang atensyon sa detalye sa disenyo ng lungsod ay nagdaragdag sa nakaka-engganyong karanasan ng Mirage.

Bilang karagdagan sa lungsod, ipinakilala din ng Mirage ang mga lugar na kilala bilang The Wilderness, na nagbibigay ng mas bukas at malawak na kapaligiran na katulad ng mga modernong laro ng Assassin's Creed. Ang mga lugar na ito ay nag-aalok ng nakakapreskong pagbabago ng bilis at hindi kinakailangan upang tuklasin para sa pangunahing karanasan na hinimok ng salaysay ng Mirage. Mas gusto man ng mga manlalaro ang mga nakakulong na urban na setting o ang bukas na kagubatan, nag-aalok ang Mirage ng pinakamahusay sa parehong mundo.

Bagama't pangunahing nakatuon ang Mirage sa mga karanasan ni Basim Ibn Ishaq sa Baghdad, mayroon ding mga sandali na itinakda sa modernong-panahong storyline. Gayunpaman, ang mga sandaling ito ay limitado, na may pangunahing diin sa paglalakbay ni Basim. Ang isa pang kapansin-pansing lokasyon sa laro ay ang kuta ng Alamut, na nagsisilbing training ground para sa Hidden Ones at nagtatampok ng mga nod sa dating Assassin's Creed lore.

Ipinakilala ng Mirage ang mga bagong gameplay mechanics tulad ng isang notoriety system, kung saan ang mga NPC ay tutugon sa mga aksyon ng manlalaro. Ang mga bagsak na gawain tulad ng pickpocketing ay maaaring magresulta sa pag-alerto ng mga NPC sa mga guwardiya at pagtaas ng antas ng pagiging kilala ng manlalaro. Upang maiwasan ang pagtuklas, ang mga manlalaro ay maaaring gumamit ng mga diskarte tulad ng panunuhol sa mga musikero upang lumikha ng mga distractions o pagsali sa labanan bilang huling paraan.

Nag-aalok ang Assassin's Creed Mirage ng isang bagay para sa parehong matagal nang tagahanga at mga bagong dating sa franchise. Mapapahalagahan ng mga tagahanga ang mga Easter egg at mga reference sa mas malawak na Assassin's Creed lore, habang ang mga bagong dating ay maaaring tumalon sa serye na ang Mirage ang kanilang unang karanasan. Sa pagtutok nito sa stealth, parkour, at pagbabalik sa pinagmulan ng serye, nakatakdang maghatid ang Mirage ng isang kapana-panabik at nakaka-engganyong Assassin's Creed adventure.

