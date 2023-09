Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Series

Ang pagpapalabas ng mga maagang preview para sa Assassin's Creed Mirage ay nagmumungkahi na ang laro ay markahan ang pinakahihintay na pagbabalik sa mga pinagmulan ng makasaysayang serye ng fiction. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang prangkisa ng Assassin's Creed nang higit pa sa orihinal nitong premise, naging masikip sa mga kumplikadong plot, nakakalito na mapa, mahabang gameplay, at maraming side quest. Gayunpaman, lumilitaw na babaguhin iyon ng Mirage sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang streamlined at stealth-focused na karanasan.

Ang Mirage ay gumaganap bilang isang prequel sa hinalinhan nito, ang Valhalla, at nakasentro sa paligid ng ika-9 na siglong magnanakaw at mythological superhuman reincarnate, si Basim Ibn Ishaq, habang siya ay naglalakbay sa mataong lungsod ng Baghdad. Nangako ang Ubisoft na ang Mirage ay magiging mas "intimate," na may mas maikling oras ng paglalaro na humigit-kumulang 20 oras at mas linear na storyline kumpara sa Valhalla.

Ang mga maagang reaksyon mula sa mga manlalaro ay higit na positibo. Itinatampok ng mga preview ang pagbabalik ng klasikong Assassin's Creed na stealth na gameplay, na may mas nakatutok na mapa na hindi nalulula sa mga manlalaro na may maraming icon. Inilalarawan ng IGN ang laro bilang ibinabalik ang serye sa mga ugat nito sa pinakamahusay na posibleng paraan, habang binanggit ng GameRant na ang Mirage ay nagbibigay ng gantimpala sa parehong purong stealth at ang "it's stealth kung walang sinuman ang nabubuhay upang sabihin ang tungkol dito" na paraan.

Gayunpaman, napansin ng ilang mga kritiko na ang sistema ng labanan ng Mirage ay nararamdaman na simple at kulang sa pagbabago. Ang labanan ay binubuo ng parehong pamilyar na pag-atake, pag-iwas, pag-iwas, at pag-counter-attack na gawain na nakikita sa maraming mga larong pangatlong tao. Ang puno ng kasanayan ay tila hindi nakakaakit, na tumutuon sa mga pagpapahusay sa kasamang agila ng pangunahing tauhan at pamamahala ng imbentaryo sa halip na magpakilala ng mga kapana-panabik na bagong kakayahan.

Sa kabila ng mga maliliit na disbentaha na ito, ang pangkalahatang mga impression ay nagmumungkahi na nakuha ng Mirage ang esensya ng kung ano ang naging popular sa serye ng Assassin's Creed sa unang lugar. Ang bagong setting at diin nito sa social stealth mechanics ay nagbibigay ng nostalhik na karanasan para sa mga tagahanga na naghahanap ng pagbabalik sa pinagmulan ng franchise.

Nakatakdang ipalabas ang Assassin's Creed Mirage sa Oktubre 5 para sa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, at Windows.

