Ang Chinese Ban sa mga iPhone ay tumitimbang sa Asian Stocks

Inaasahang susundan ng mga stock sa Asia ang pagbaba ng tech-led sa Wall Street habang lumalaki ang mga alalahanin sa epekto ng pagbabawal ng Chinese sa mga iPhone ng Apple. Ang mga benchmark ng equity sa Japan at Hong Kong ay bumaba, habang ang mga para sa Australia at US ay nananatiling flat sa unang bahagi ng kalakalan sa Asya. Ang Nasdaq 100 ay bumagsak habang ang mga pagbabahagi ng Apple ay bumagsak, na nagwasak ng $190 bilyon ang halaga. Ang pagbabawal ng Chinese sa mga iPhone ay nakatakdang palawakin sa mga ahensyang sinusuportahan ng gobyerno, mga kumpanya ng estado, at iba't ibang mga negosyong pag-aari ng estado at mga organisasyong kontrolado ng gobyerno. Nagdudulot ito ng mga hamon hindi lamang para sa Apple kundi pati na rin sa iba pang malalaking kumpanya ng teknolohiya na lubos na umaasa sa China.

Bagama't malabong makaharap ang Apple ng malaking epekto sa pananalapi mula sa mga paghihigpit, dahil malamang na iniiwasan na ng mga opisyal ng gobyerno ang mga produkto ng kumpanya, ang mas malawak na mga kahihinatnan ay maaaring makaapekto sa mga trabaho sa bansa kung saan karamihan sa mga iPhone ay binuo. Ang patuloy na paglago ng industriya ng tech, na hinimok ng artificial intelligence at haka-haka tungkol sa pagtaas ng interest-rate ng Federal Reserve, ay humantong sa pinahaba na mga valuation. Iminumungkahi ng ilang mga eksperto na ang industriya ay hinog na para sa isang pagwawasto.

Mahigpit ding binabantayan ng mga mangangalakal ang data ng ekonomiya ng US, partikular na ang mga solidong numero ng claim ng walang trabaho na nagpapatibay sa kaso para sa Fed na mapanatili ang mataas na mga rate ng interes. Kakailanganin ng mga opisyal ng Federal Reserve na suriin ang data upang magpasya sa hinaharap ng mga rate ng interes. Samantala, ang euro ay umatras dahil sa mahinang paglago sa Eurozone, at ang onshore yuan ay umabot sa halos 16 na taon na mababang sa gitna ng pagtaas ng pesimismo sa ekonomiya ng China. Bumaba din ang presyo ng langis sa ikalawang sunod na araw pagkatapos ng siyam na sesyon na rally.

Sa buod, ang pagbabawal ng Chinese sa mga iPhone ay nagdulot ng mga alalahanin sa industriya ng tech, na humahantong sa pagbaba sa mga stock sa Asia. Ang epekto sa Apple ay maaaring limitado, ngunit ang mas malawak na epekto para sa mga tech na kumpanya na umaasa sa China ay maaaring maging makabuluhan. Bukod pa rito, ang iba pang mga salik, tulad ng mga pinahaba na valuation at data ng ekonomiya ng US, ay nag-aambag sa pagkasumpungin ng merkado.