Pakikipagtulungan sa pagitan ng Japan at ASEAN sa Digital Transformation

Sa digital age ngayon, ang mundo ay nakakaranas ng pagtaas ng techno-nationalism, proteksyonismo, at fragmentation ng mga teknolohiya. Dahil sa mga hamong ito, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Japan at ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa larangan ng digital transformation ay maaaring maging instrumento sa pagtatatag ng mga multilateral na panuntunan sa digital governance.

Si Maria Monica Wihardja, isang bisitang kasama sa ISEAS-Yusof Ishak Institute sa Singapore, ay naniniwala na ang pakikipagtulungang ito ay may potensyal na magsilbing linchpin para sa epektibong pagtugon sa mga nabanggit na isyu. Binigyang-diin ni Wihardja, na naging tatanggap ng Nikkei Asia Scholarship noong 2023 para sa mga nangangakong mananaliksik at ekonomista mula sa ASEAN, China, at India, ang kahalagahan ng pagtatatag ng mga multilateral na panuntunan upang matiyak ang isang magkakaugnay at inklusibong diskarte sa digital na pamamahala.

Ang digital transformation ay sumasaklaw sa malalalim na pagbabagong dulot ng pag-ampon at pagsasama ng mga digital na teknolohiya sa iba't ibang aspeto ng lipunan at ekonomiya. Kabilang dito ang mga pagsulong sa mga lugar tulad ng data analytics, artificial intelligence, cloud computing, at Internet of Things. Ang mga teknolohikal na pagsulong na ito ay may potensyal na humimok ng paglago ng ekonomiya, mapahusay ang produktibidad, at mapabuti ang kalidad ng buhay.

Gayunpaman, ang pagtaas ng techno-nationalism at proteksyonismo ay nagdudulot ng malalaking hamon sa pandaigdigang digital na ekonomiya. Ang mga bansa ay lalong inuuna ang kanilang mga pambansang interes at nagpapatupad ng mga patakaran na humahadlang sa pandaigdigang daloy ng data at mga teknolohiya. Ang pagkakapira-piraso ng mga teknolohiyang ito ay hindi lamang nagbabanta sa pagbabago ngunit pinapahina rin nito ang mga pagsisikap na tugunan ang mga pangunahing pandaigdigang isyu, tulad ng pagbabago ng klima at kalusugan ng publiko.

Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Japan at ASEAN, isang rehiyon na kilala sa pabago-bagong digital na tanawin at lumalagong digital na ekonomiya, maaaring mabuo ang mga multilateral na panuntunan sa digital na pamamahala. Ang pakikipagtulungang ito ay hindi lamang magsusulong ng isang bukas at inklusibong diskarte sa digital na pagbabagong-anyo ngunit makakatulong din sa pag-tulay sa agwat sa pagitan ng iba't ibang pambansang balangkas ng regulasyon.

Sa konklusyon, ang partnership ng Japan at ASEAN sa larangan ng digital transformation ay may potensyal na magtatag ng mga multilateral na panuntunan sa digital governance. Ang pagtutulungang ito ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon na idinulot ng tumataas na techno-nationalism, proteksyonismo, at pagkakapira-piraso ng mga teknolohiya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, matitiyak ng Japan at ASEAN ang isang magkakaugnay at inklusibong diskarte sa digital na pamamahala, na nagtutulak sa paglago ng ekonomiya at pagtugon sa mga pandaigdigang isyu.

Kahulugan:

– Techno-nationalism: Ang pagbibigay-priyoridad ng mga pambansang interes sa pagbuo at kontrol ng mga umuusbong na teknolohiya.

– Proteksyonismo: Ang pagpapataw ng mga hadlang sa kalakalan at mga patakaran upang protektahan ang mga domestic na industriya mula sa dayuhang kompetisyon.

Pinagmumulan:

– Maria Monica Wihardja, bisitang kapwa sa ISEAS-Yusof Ishak Institute sa Singapore. [pinagmulan: ISEAS-Yusof Ishak Institute]

– Ang Nikkei Asia Scholarship para sa mga nangangakong mananaliksik at ekonomista mula sa ASEAN, China, at India. [pinagmulan: Nikkei Asia]