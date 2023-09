Update sa Headset ng Vision Pro ng Apple: Nasa Subaybayan para sa 2024 Paglulunsad

Gumagawa ang Apple ng progreso gamit ang pinakaaasam nitong Vision Pro mixed reality headset, kasama ang CEO na si Tim Cook na kinumpirma sa kamakailang kaganapan sa paglulunsad ng "Wonderlust" na ang headset ay nasa track pa rin para ipadala sa unang bahagi ng susunod na taon. Ang anunsyo ay kasunod ng hakbang ng Apple noong Hulyo upang imbitahan ang mga developer na mag-aplay para sa Vision Pro developer kit.

Ang mga naunang tester ng Vision Pro ay humanga sa resolution ng display nito, mga kakayahan sa passthrough ng video, at gesture detection. Ang mga tampok na ito ay nagpapakita ng potensyal ng headset at i-highlight ang mga kakayahan nito. Gayunpaman, ang tagumpay ng Vision Pro ay sa huli ay magdedepende sa lakas ng app ecosystem nito. Ang isang matatag na lineup ng mga application sa paglulunsad ay lubos na makakaimpluwensya sa desisyon ng mga mamimili na gamitin ang device.

Sa kabila ng mga paunang ulat na nagmumungkahi ng mga potensyal na pagkaantala, ang pag-update ngayon ay nagbibigay ng katiyakan sa mga mamimili na ang Apple ay nananatiling nakatuon sa roadmap nito. Nauna nang inihayag ng kumpanya ang Vision Pro noong Hunyo, na may mga planong ilabas ito sa unang bahagi ng susunod na taon, simula sa US. Ang dedikasyon ng Apple sa pagtugon sa timeline na ito ay nagpapahiwatig na ang anumang mga isyu sa mga pangunahing bahagi, tulad ng palabas na nakaharap sa display, ay tinutugunan, na tinitiyak na ang headset ay ilulunsad ayon sa plano.

Habang patuloy na nagtatrabaho ang mga developer sa paggawa ng content para sa Vision Pro, lumalaki ang pag-asa para sa device. Ang track record ng inobasyon at kalidad ng Apple ay lumikha ng kaguluhan sa industriya, at ang mga mamimili ay sabik na naghihintay sa magkahalong realidad na karanasan na ipinangako ng Vision Pro na ihahatid. Sa mga advanced na feature nito at matatag na ecosystem, ang Vision Pro ay may potensyal na baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa digital na content.

Pinagmumulan:

– Monica Chin, The Verge. /