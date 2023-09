Inilabas ng Apple ang Carbon-Neutral na Mga Modelong Apple Watch sa Pagsisikap na Bawasan ang Mga Emisyon

By

Inanunsyo ng Apple noong Martes na nagpapakilala ito ng mga carbon-neutral na bersyon ng tatlo sa mga modelo ng Apple Watch nito bilang bahagi ng pangako nitong maging carbon neutral sa 2030. Ang mga bagong modelong ito ay magtatampok ng berdeng logo sa kanilang mga kahon upang ipahiwatig ang kanilang pagpapanatili.

Karamihan sa mga pagbabawas ng emisyon sa mga relo na ito ay nagmumula sa paggamit ng malinis na kuryente sa panahon ng proseso ng pagmamanupaktura. Inihayag ng Apple na 300 sa mga supplier nito ay nakatuon din sa paggamit ng malinis na enerhiya para sa produksyon ng Apple.

Gayunpaman, ang network ng transportasyon ng Apple, na lubos na umaasa sa mga eroplano, ay nanatiling isang makabuluhang pinagmumulan ng mga emisyon. Upang matugunan ito, plano ng Apple na magdala ng higit pang mga relo sa pamamagitan ng mga bangka, tren, at iba pang mga pamamaraan na hindi panghimpapawid upang mabawasan ang mga emisyon.

Para sa tatlong carbon-neutral na Apple Watch na modelo, kalahati ng mga kargamento ayon sa timbang ay ililipat sa pamamagitan ng mga non-air na pamamaraan. Ang mga executive ng Apple ay nagsabi na ang pagbabagong ito ay makakatulong na mabawasan ang pagkonsumo ng gasolina at lumikha ng mas kaunting carbon emissions.

Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng transportasyong ito, nilalayon ng Apple na magkaroon ng mas mababang mga emisyon kaysa sa mga nakaraang modelo ng relo. Para sa anumang natitirang mga emisyon, bibili ang kumpanya ng mga carbon offset upang matiyak ang neutralidad ng carbon.

Ang Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, at Apple Watch Ultra 2 na may bagong berdeng logo ay magkakaroon ng makabuluhang mas mababang mga emisyon kumpara sa mga nakaraang produkto. Sa partikular, ang bagong aluminum Series 9 na mas friendly sa klima na may sport loop band ay magkakaroon ng 8.1 kg (18 lb) na mga emisyon na natitira pagkatapos ng mga pagbabago ng Apple.

Bukod pa rito, nagsusumikap ang Apple sa paggamit ng mas maraming recycled na materyales sa mga produkto nito. Nagtatampok ang mga bagong relo ng mga custom na haluang metal na aluminyo at titanium na gawa sa mga recycled na materyales, pati na rin ang mga bateryang naglalaman lamang ng recycled cobalt. Plano ng Apple na palawigin ang mga napapanatiling kasanayang ito sa higit pa sa mga produkto nito sa hinaharap.

Sa kabila ng pagbabago tungo sa sustainability, binigyang-diin ng Apple na ang mga carbon-neutral na bersyon ng mga relo nito ay pareho ang presyo sa mga karaniwang modelo. Nilalayon ng kumpanya na gawing posible ang mga pagbabagong ito at maaaring kopyahin para sa iba pang mga negosyo.

Pinagmulan: Reuters