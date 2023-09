Ipinakilala ng Apple ang FineWoven Material para sa iPhone 15 at Apple Watch Bands

By

Inihayag ng Apple ang pagpapakilala ng isang bagong premium na materyal para sa mga Apple Watch band at iPhone 15 na mga kaso na tinatawag na FineWoven. Pinapalitan ng materyal na ito ang mga naunang handog na katad na bumababa sa kalidad. Ang desisyon na lumipat ng mga materyales ay hinimok din ng makabuluhang carbon footprint na nauugnay sa paggawa ng katad sa sukat ng Apple.

Ang FineWoven ay isang microtwill na materyal na ginawa mula sa 68 porsiyentong postconsumer na recycled na materyal. Mayroon itong malambot at parang suede na texture, na nagbibigay ng kumportableng pakiramdam para sa mga Apple Watch band. Ang mga banda ay nilagyan ng Magnetic Link at Modern Buckle na pagsasara para sa karagdagang kaginhawahan at seguridad.

Sa mga tuntunin ng iPhone 15 case, susuportahan ng FineWoven ang MagSafe ecosystem ng Apple, na nagbibigay-daan sa mga user na madaling mag-attach ng mga magnetic charger, wallet, at iba pang accessories. Tinitiyak nito ang pagiging tugma sa ecosystem ng Apple habang nag-aalok ng mas napapanatiling alternatibo sa leather.

Maraming mga customer ang nagpahayag ng hindi kasiyahan sa pagbaba ng kalidad ng Apple ng mga kaso ng balat ng baka. Gayunpaman, inaasahang pupunan ng mga third-party na manufacturer ang puwang na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga murang leather case o mga alternatibong mas mataas ang kalidad na nagbibigay-katwiran sa isang premium na presyo.

Ang FineWoven na materyal ay nagdudulot ng bagong diskarte sa mga fabric case, habang inalis ng Google ang mga pinili nitong fabric case at pinalitan ang mga ito ng mga opsyon na silicone. Ang pagpasok ng Apple sa mga fabric case ay nagpapakita ng isang kapana-panabik na pagkakataon para sa mga user na makaranas ng bagong hitsura at pakiramdam.

Pinagmumulan:

– Antonio G. Di Benedetto, manunulat na sumasaklaw sa mga tech deal at newsletter ng The Verge's Deals

– Lisa Jackson, VP ng patakaran sa kapaligiran ng Apple