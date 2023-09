Ang mga MacBook na pinapagana ng M3 ng Apple ay Naantala hanggang sa Susunod na Taon, Hulaan ng Analyst

By

Ang Apple analyst na si Ming-Chi Kuo ay nagsiwalat na ang inaasam-asam na M3-powered MacBooks ay malamang na hindi maipalabas bago matapos ang taong ito. Bagama't walang konkretong tsismis tungkol sa petsa ng paglulunsad ng mga susunod na henerasyong laptop na ito, si Mark Gurman ng Bloomberg dati ay nagmungkahi na maaaring ipakilala ng Apple ang M3 chip sa "entry-level" na mga Mac sa isang kaganapan sa Oktubre. Ipinapalagay na ang bagong 13-inch MacBook Pro, 13- at 15-inch MacBook Air, at Mac Mini ay maaaring itampok ang M3 chip, na inaasahang magiging mas mahusay sa 3nm na proseso nito. Naniniwala si Gurman na ang mga produktong ito ay ipapakita sa buong susunod na taon.

Gayunpaman, hindi nakakagulat kung nagpasya ang Apple na antalahin ang paglulunsad ng mga MacBook. Noong nakaraang taon, nilaktawan ng Apple ang pagpapakilala ng mga bagong Mac sa kaganapan nitong Oktubre at sa halip ay ipinahayag ang MacBook Pro na may M2 Pro at M2 Max chips noong Enero. Sa kabila nito, partikular na binanggit ni Kuo ang mga MacBook sa kanyang post, na iniwang bukas ang posibilidad ng isang bagong iMac na dumating sa taglagas ng 2023.

Ang pagpapakilala ng M3 chip ay lubos na inaasahan sa mga gumagamit ng Apple at mga mahilig sa teknolohiya. Inaasahang magdadala ito ng makabuluhang pagpapabuti sa performance at power efficiency kumpara sa mga nakaraang M-series chips. Ang paglipat sa pagmamay-ari na silikon ng Apple ay naging matagumpay hanggang ngayon, kasama ang M1 chip na tumatanggap ng mga positibong pagsusuri para sa kanyang kahanga-hangang bilis at kahusayan sa enerhiya.

Kahit na ang pagkaantala sa pagpapalabas ng M3-powered MacBooks ay maaaring mabigo sa ilan, binibigyan din nito ang Apple ng mas maraming oras upang pinuhin ang produkto at matiyak ang isang maayos na paglipat para sa mga gumagamit. Gaya ng dati, nagsusumikap ang Apple na maghatid ng top-of-the-line na teknolohiya at mga makabagong feature sa mga device nito.

