Ang Pagdating ng iPhone 15: Ano ang Aasahan

Inihayag ng Apple ang kanilang pinakabagong henerasyong handset, ang iPhone 15, sa kanilang "Wonderlust" na kaganapan sa Cupertino. Ang device ay nagpapanatili ng maraming pamilyar na feature, gaya ng Dynamic Island cutout, na available na ngayon sa buong linya. Gayunpaman, ang isa sa mga pinakatanyag na karagdagan ay ang na-update na port: USB-C.

Ang hakbang na ito ng Apple ay nagmamarka ng pagbabago patungo sa standardisasyon ng connector, na bahagyang hinihimok ng batas ng EU. Habang ang Apple ay maaaring hindi naging masigasig sa simula tungkol sa pagbabago, ito ay sa huli ay isang positibong pag-unlad para sa mga mamimili. Ang Lightning port, na ipinakilala sa nakalipas na isang taon, ay tinanggal na ngayon, na ang iPad line ay lumilipat na sa standardized connector.

Ang tampok na Dynamic Island ay pinahusay din, kasama na ngayon ang impormasyon ng airline. Ipinagmamalaki ng iPhone 15 ang isang Super Retina XDR display, na available sa 6.1 pulgada at 6.7 pulgada para sa modelong Plus. Ang pangunahing camera nito ay may kahanga-hangang 48 megapixels at gumagamit ng pixel binning upang makagawa ng mataas na resolution na 24-megapixel na mga imahe. Bukod pa rito, nag-aalok ang handset ng pinahusay na pag-zoom na may 2x telephoto na “optical quality” para sa mas matalas na mga kuha.

Ang mga kakayahan sa pag-aaral ng makina ay isinama sa iPhone 15. Maaari nitong awtomatikong makita ang presensya ng isang tao o alagang hayop (partikular na mga pusa at aso) sa frame at ilapat ang bokeh effect nang naaayon. Pinahusay din ang Smart HDR mode, na gumagamit ng depth sensing sa front-facing camera para mas mahusay na makilala ang mga bagay at magbigay ng mas makulay na spectrum ng kulay.

Sa ilalim ng hood, pinapagana ang device ng bagong A16 bionic chip, na nagtatampok ng six-core GPU. Ipinagmamalaki din nito ang Ultra Wideband na teknolohiya, na nagpapahusay sa functionality ng FindMy, katulad ng Apple Watch Series 9.

Kasama sa iba pang kapansin-pansing pagpapahusay ang pinahusay na paghihiwalay ng boses upang mabawasan ang ingay sa paligid, pati na rin ang isang bagong tampok na Serbisyo sa Tabi ng Daan para sa satellite connectivity, na binuo sa pakikipagtulungan sa AAA. Available ang iPhone 15 sa dilaw, berde, asul, itim, at rosas.

Pinagmulan: Apple