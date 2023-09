Paglulunsad ng iPhone 15 ng Apple: Makakatulong ba Ito sa Tech Giant na Baligtarin ang Pagbagsak ng Benta Nito?

Narito na ang pinakaaasam-asam na taunang pag-unveil ng iPhone, at umaasa ang Apple na ang bagong lineup ng iPhone 15 nito ay makakatulong na maibalik ang kamakailang pagbagsak ng mga benta nito. Sa buong industriya na paghina sa pangangailangan ng smartphone at mga alalahanin tungkol sa backlash laban sa teknolohiyang branded ng US sa China, nahaharap ang Apple sa ilang hamon. Gayunpaman, may ilang mga kadahilanan na maaaring gumana sa pabor nito.

Una at pangunahin, ang iPhone ay ang pangunahing produkto ng Apple, na bumubuo ng halos kalahati ng mga benta ng kumpanya. Kasama ang na-update na Apple Watch at AirPods, na iaanunsyo din sa kaganapan, ang mga produktong ito ay nagkakahalaga ng halos 60% ng kita ng Apple.

Matagumpay din na nailipat ng Apple ang mga mamimili patungo sa mga mas mataas na modelo, na binibigyan sila ng mga eksklusibong feature at malalakas na chip. Ang trend na ito ay inaasahang magpapatuloy sa iPhone 15, at maaaring magtaas pa ang Apple ng mga presyo sa ilang mga merkado. Sa kabila ng pangkalahatang pagbagal sa industriya ng smartphone, nalampasan ng Apple ang mga kapantay nito. Habang ang mga pagpapadala ng telepono nito ay bumaba ng 2% noong nakaraang quarter, ang mga kakumpitensya tulad ng Samsung ay nakakita ng 15% na pagbaba.

Ang isang pangunahing alalahanin para sa Apple ay ang Chinese market, ang pinakamalaking internasyonal na merkado nito. Ang mga mamimiling Tsino ay naging isang maliwanag na lugar para sa Apple, ngunit ang mga pagbabawal ng gobyerno at takot sa isang backlash ay maaaring makaapekto sa mga benta ng iPhone 15. Gayunpaman, ang Apple ay nahaharap sa mga katulad na hamon sa nakaraan at pinamamahalaang bumalik. Ang mga mamumuhunan ay malapit na magmamasid sa mga benta sa holiday upang makita kung paano ini-navigate ng Apple ang sitwasyong ito.

Sa konklusyon, ang paglulunsad ng iPhone 15 ng Apple ay may malaking kahalagahan para sa higanteng teknolohiya dahil nilalayon nitong ibalik ang pagbagsak ng mga benta nito. Sa mga bagong kakayahan at pagtutok sa mga modelong mas matataas, umaasa ang Apple na pukawin ang mga mamimili at humimok ng demand. Habang umiiral ang mga hamon, tulad ng pangkalahatang pagbagal sa industriya ng smartphone at mga alalahanin sa merkado ng China, ang track record ng Apple at mga makabagong alok ay nagbibigay ng mga dahilan para sa optimismo.

Pinagmumulan:

– Bloomberg News

– IDC